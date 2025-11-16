Рус
У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

Дар'я Пшеничник
16 листопада 2025, 20:27
Наразі столичні тролейбусні та трамвайні маршрути не надто страждають від браку електрики.
Чи може в Києві через обстріли РФ закритися метро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

  • У разі нових атак РФ можливе повне зупинення електротранспорту, включно з метро
  • Причини: пошкодження мереж або дефіцит генерації електроенергії
  • Замінити наземний електротранспорт автобусами неможливо

У разі нових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна може зіткнутися з повною зупинкою роботи електротранспорту. Під загрозою опиняються не лише трамваї та тролейбуси, а й метрополітен у Києві, пише ТСН.

Інженер-енергетик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" В’ячеслав Скриль пояснює, що проблеми виникають з двох причин:

"Перша - це фізичне пошкодження мережі або підстанцій, коли їх неможливо заживити. Друга - дефіцит генерації електроенергії. Це дві різні причини, і вони по-різному впливають на роботу електротранспорту".

За його словами, у Києві тягові підстанції заживлюють першочергово, тому наразі вони не страждають від дефіциту. Але якщо удари пошкодять мережі, можливі короткострокові зупинки транспорту на 1–3 дні. У випадку критичного дефіциту електроенергії може бути ухвалено політичне рішення про скорочення або навіть повне закриття електротранспорту.

"Якщо буде дуже великий дефіцит електроенергії, то може бути ухвалено рішення про скорочення роботи електротранспорту або й взагалі його закриття", - наголошує Скриль.

Метро під особливою увагою

Столичний метрополітен вважається пріоритетним видом транспорту для влади Києва. Проте навіть він залежить від стану міських мереж. "Трамвайно-тролейбусну мережу Києва часто закривають чи призупиняють, а от роботу метрополітену навпаки намагаються всіляко підтримувати", - каже експерт.

Втім, перші "дзвоники" вже є: на станції "Політехнічний інститут" нещодавно зникло світло на ескалаторах і пероні. За словами Скриля, такі випадки пов’язані з аваріями та перенавантаженням мережі й тривають кілька хвилин.

Досвід Харкова та проблеми інших міст

Харківський метрополітен уже зупиняв роботу через суттєвий дефіцит електроенергії. "У цей регіон дуже важко передавати електроенергію з місць, де вона виробляється. Пріоритет надається критичній інфраструктурі - метро може зачекати", - пояснює Скриль.

У багатьох містах України тягові підстанції підпадають під графіки відключень, хоча за нормами цього не мало б бути. Це створює додаткові ризики для стабільної роботи транспорту.

Фунікулер та перспектива "повернення у 1959 рік"

Київський фунікулер зупиняється кілька разів на день через слабку схему живлення. "Переробка потребує від 5 до 10 мільйонів гривень, але місто не було зацікавлене у цьому питанні", - зазначає експерт.

Скриль додає, що у випадку повної зупинки електротранспорту столиця фактично опиниться в умовах 1959 року, коли метро ще не функціонувало. Він наголошує на важливості не припиняти роботу електротранспорту повністю, а лише суттєво її скоротити, адже гострої потреби у цьому не передбачається.

За словами Скриля, обмеження роботи електротранспорту має бути таким, аби залишалася можливість перевозити тих, хто продовжує працювати у столиці.

"Якщо ж буде ухвалено політичне рішення повністю закрити електротранспорт, в чому я дуже сумніваюсь, гадаю, що метро будуть тримати до останнього, то ситуація буде важкою. Бо замінити наземний електротранспорт автобусами неможливо. Зараз у Києві працює 330-340 автобусів, 235 тролейбусів та 160 трамваїв. Навіть додаткові 60-70 автобусів, які здатне запустити місто не зможуть замінити великогабаритні тролейбуси та трамваї, а тим більше метрополітен", - підсумовує експерт.

Чи можливий повний блекаут - думка експерта

Продовження російських обстрілів, особливо під час зими, може призвести до масштабного блекауту, тобто до відключення споживачів. Так вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерт переконаний, що єдиний варіант у такій ситуації - ввести систему в "штучну кому". Так, як це було 2022 року, під час штучного блекауту - контрольованого, примусового відключення енергоблоків АЕС. МАГАТЕ тоді це офіційно оприлюднило, хоча Міненерго України на той момент утримувалося від коментарів.

"Але, чесно кажучи, це надзвичайно складно і ризиковано. Тому що така ситуація передбачає непрогнозовані наслідки для цих блоків, адже невідомо, чи можна буде їх потім нормально увімкнути", - додає він.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Міненерго розповіли, чому в деяких областях не вимикають світло та хто складає графіки відключень електроенерії.

Як писав Главред, 13 листопада, у більшості регіонів України вимикатимуть електроенергію згідно з графіками. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Водночас глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

