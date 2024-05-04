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В Україні скасовано статус "обмежено придатний": в Міноборони роз'яснили нововведення

Руслана Заклінська
4 травня 2024, 16:39
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Рішення про придатність або непридатність прийматиметься не на особистий розсуд членів ВЛК, а згідно з чіткими нормами.
В Україні скасовано статус 'обмежено придатний': в Міноборони роз'яснили нововведення
В Міноборони розкрили деталі скасування статусу "обмежено придатний" / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" та "непридатних". Про зміни розповів Департамент охорони здоров'я Міноборони.

Основні положення нових правил включають обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я. Тепер існують такі категорії:

  • Придатні (повністю);
  • Придатні до служби у військових частинах забезпечення, Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), у військових вищих навчальних закладах (ВВНЗ), навчальних центрах, медичних підрозділах, логістичних частинах, підрозділах зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Нові критерії придатності побудовані на основі Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить кілька тисяч діагнозів, а у кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні для служби, залежно від ступеню порушення функцій.

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Також переглянуто вимоги до стану здоров'я військовослужбовців Десантно-штурмових військ і Морської піхоти. Визначено вимоги до здоров'я військовослужбовців, які проходять службу в штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗСУ.

Однією з важливих змін є скасування індивідуальної оцінки придатності. Тепер рішення приймається не на особистий розсуд членів ВЛК, а згідно з чіткими нормами. Це зменшує ризик корупційних проявів. Ступінь придатності до військової служби визначається ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя.

До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", повинні пройти ВЛК. Направлення на ВЛК надають:

  • для військовозобов'язаного – ТЦК та СП.
  • для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, або ТЦК та СП, де він стоїть на обліку під час відпустки.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

В Україні скасовано статус 'обмежено придатний': в Міноборони роз'яснили нововведення
Що відомо про закон про моблізацію / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, статус "обмежено придатного" для військовозобов'язаних скасовують з 4 травня, далі чоловіків ділитимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Людей з серйозними захворюваннями, зокрема з діабетом та ВІЛ, можуть визнати придатними до служби в армії, залежно від ступеня обмеження функціональності, розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова. Ті, кого визнають непридатними, будуть зняті з військового обліку.

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