Потяг наїхав на ППО росіян під Єнакієвим: екіпаж окупантів знищено

Окупант, який сидів за кермом ЗРК, рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням.

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Потяг наїхав на зенітно-ракетний комплекс окупантів у "ДНР" / Колаж: Главред, Фото: телеграм-канал @tsivilev_live, Вікіпедія

У ніч на 3 жовтня в Донецькій області поїзд наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс. В результаті троє окупантів загинули, ще двоє - поранені.

Як пише Astra з посиланням на джерела, на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний потяг наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" ЗС РФ.

За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав з мосту й потрапив під потяг.

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"Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасєв, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в / ч 21005 Кирило Гайченко. Поранені військовослужбовці Ренат і Михайло", - йдеться повідомленні.

На каналі додали, що в результаті події тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади окупантів Андрія Кондрашкіна з позивним "Дунай".

Загибель топ-окупанта підтвердив в соцмережі донецький колаборант Олександр Ходаковський, який в поточному році був призначений "заступником начальника Головного управління Росгвардіі по ДНР".

Раніше українські військові ліквідували російського окупанта та блогера Михайла Лучина під Красногорівкою в Донецькій області.

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