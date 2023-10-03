Потяг наїхав на ППО росіян під Єнакієвим: екіпаж окупантів знищено

У ніч на 3 жовтня в Донецькій області поїзд наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс. В результаті троє окупантів загинули, ще двоє - поранені.
Як пише Astra з посиланням на джерела, на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний потяг наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" ЗС РФ.
За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав з мосту й потрапив під потяг.
"Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасєв, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в / ч 21005 Кирило Гайченко. Поранені військовослужбовці Ренат і Михайло", - йдеться повідомленні.
На каналі додали, що в результаті події тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.
Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади окупантів Андрія Кондрашкіна з позивним "Дунай".
Загибель топ-окупанта підтвердив в соцмережі донецький колаборант Олександр Ходаковський, який в поточному році був призначений "заступником начальника Головного управління Росгвардіі по ДНР".
Раніше українські військові ліквідували російського окупанта та блогера Михайла Лучина під Красногорівкою в Донецькій області.
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