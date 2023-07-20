Вгатили по позиції зі "Стугни": ЗСУ знищили відомого російського окупанта-блогера

Загарбник Лучин вів Telegram-канал "Міша на Донбасі" і став відомий після того, як українські хакери зламали його пошту і замовили секс-іграшки на $25 тис.

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ЗСУ знищили відомого російського окупанта-блогера Михайла Лучина/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

Українські військові ліквідували російського окупанта і блогера Михайла Лучина під Красногорівкою у Донецькій області.

Загарбник був знищений близько 03:00 у ніч на четвер, 20 липня. Про це повідомляють так звані російські воєнкори та російські пропагандистські Telegram-канали.

Відомо, що російські загарбник намагалися штурмувати Красногорівку. Зокрема, противник здійснив спробу атакувати шахту біля населеного пункту. Лучин під час цієї атаки був командиром взводу безпілотників і знімав дії своїх "товаришів по зброї" з дрона.

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Пізніше стало відомо, що Михайла Лучина ліквідували бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Вони атакували позицію ворога з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Також українським військовим під час цього бою вдалося знищити багато ворожої техніки – танки, БМП та іншу бронетехніку окупантів.

Михайло Лучин у своєму Telegram-канал "Міша на Донбасі" публікував свої пропагандистські ролики про Україну і ЗСУ. Великого розголосу набула історія, коли українські хакери зламали пошту Лучина і замість дронів для армії окупантів, на які російський блогер збирав гроші, замовили секс-іграшки на 25 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупанта. Дениса Іванова (позивний "Ташкент") часто показували на держканалах у РФ і називали "легендарним комбригом". Імовірно, був знищений ударом дрона-камікадзе.

Нагадаємо, у Бердянську ліквідували топ-генерала армії Путіна. У Запорізькій області в окупованому Бердянську у готелі, який захопила Росія і поселила військове керівництво окупаційної армії, в ніч на 11 липня прогриміли вибухи. За попередніми даними, саме там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.

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