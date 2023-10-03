Вночі РФ атакувала Південь і Схід України: сили ППО збили 29 дронів та один "Іскандер"

У ніч на 3 жовтня російські окупанти знову атакували територію України.

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​ Уламки збитого дрона впали на території промислового підприємства / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 3 жовтня в південно-східних частинах України оголошували повітряну тривогу через застосування російськими окупантами ударних БПЛА і балістичних ракет. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 13 дронів-камікадзе і одну крилату ракету.

Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, а внаслідок падіння уламків у Дніпрі загорілося приватне підприємство, гараж та авто. Рятувальники оперативно загасили загоряння.

Крім цього уламки збитого дрона впали на території промислового підприємства в Павлограді - туди ж сталося і влучання. Пожежу загасили, зруйновано виробничі об'єкти.

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"Продовжував агресор і терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілився по Мировській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду", - додав Лисак.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака дронів на південь України

Минулої ночі в небі над Одеською та Миколаївською областями силами і засобами протиповітряної оборони були збиті 17 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

"У ніч на 3 жовтня в Миколаївській області силами і засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", - розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Крім того, ще один баражуючий боєприпас іранського виробництва ліквідував один з підрозділів ВМС в небі над Одещиною.

"В Одеській області під час нічної атаки окупантів силами і засобами Військово-морських Сил ЗС України був збитий дрон-камікадзе Shahed-136", - повідомили військові.

Що кажуть у Повітряних силах

Вночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну 31 ударним БПЛА "Shahed" і крилатою ракетою "Іскандер-К".

Пуски проводилися з території тимчасово окупованого Криму: "шахедів" - з мису Чауда, крилатої ракети "Іскандер-К" - з району Джанкой, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

У південних і східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувалися в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" і "Схід" в Миколаївській іа Дніпропетровській областях.

Всього силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено тридцять повітряних цілей:

29 "Shahed-131/136";

1 крилата ракета "Іскандер-К".

На півдні та сході знищено 30 повітряних цілей / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА. Українські сили протиповітряної оборони впродовж ночі знищили понад 30 ударних безпілотників ворога.

25 вересня РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами " і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи прогриміли в Одесі та Кривому Розі.

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