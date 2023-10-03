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Українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним - ISW

Анна Ярославська
3 жовтня 2023, 06:38 оновлено 3 жовтня, 06:42
Інститут вивчення війни оновив свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на північний захід від Роботино.

ЗСУ, війна в Україні
Українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові відбили позиції в системі окопів на північний захід від Роботино Запорізької області в період між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. Про це свідчать географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки, йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Таким чином, аналітики ISW оновили свою оцінку від 1 жовтня, в якій йшлося про те, що ЗСУ втратили ці позиції, а ситуація характеризувалася як "нестабільна, тактично складна і динамічна", оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

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Крім цього, на думку військових аналітиків, українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей та поблизу Бахмута.

Російські війська 2 жовтня продовжили наступ на лінії Авдіївка - Донецьк і просунулися вперед. Російські військові стверджували, що 1 і 2 жовтня захопили кілька українських позицій поблизу Північного (6 км на захід від Авдіївки), смт Керамік (14 км на північний захід від Авдіївки) і Степового (8 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Степового і поблизу Авдіївки, Керамік, Первомайського (11 км на північний захід від Авдіївки), Мар'їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на північний захід від Авдіївки).

Як повідомляв Главред, у вечірньому зведенні Генштабу 2 жовтня йшлося про те, що російські окупанти намагалися відвоювати втрачені позиції в районі Андріївки, проте штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Повідомлялося також, що впродовж доби ворог ходив в атаки на шести напрямках фронту. ЗСУ відбили атаку РФ в районі Макіївки Луганської області, ворог вдарив по місту з артсистем.

Тим часом спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на сході України тривають запеклі бої. Зокрема, на Мар'їнський напрямок росіяни стягують нові підрозділи і техніку і продовжують безуспішні штурми.

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війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
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