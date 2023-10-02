УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

Олексій Тесля
2 жовтня 2023, 15:50 оновлено 2 жовтня, 17:10
Для захисту своєї території Москва змушена перекидати системи ППО з інших напрямків, підкреслив Андрій Юсов.
З-400
РФ не вистачає засобів ППО / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

У Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому окупанти перекидають техніку з інших регіонів, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Про брак засобів ППО в РФ свідчать удари по військових підприємствах на території Росії, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, росіяни можуть перекидати ППО з інших регіонів. Для захисту своєї території Москва змушена перекидати системи з інших напрямків, зокрема, з Далекого Сходу, пояснив представник ГУР.

відео дня

Разом з тим Юсов також додав, що військово-політичному керівництву Росії "варто задуматися", що їм важливіше — розподіляти ППО на тимчасово окупованих територіях або прикривати свою.

Раніше повідомлялося, що ГУР влаштувало атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі. Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. Як пишуть Українські ЗМІ, атаку організувало ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували російські міста. Відомо, що 1 жовтня кілька вибухів прогриміло в районі авіаційного заводу в Смоленську.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області РФ. Цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах. В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ГУР війна Росії та України бавовна в Росії
Реклама

Головне за день

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

16:45 Політика
У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

16:35 Світ
Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

15:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:03

Уявімо, Ілоне, що ваш маєток захопили росіяни, дітей вбили, а жінку згвалтували

16:53

Найкращий домашній засіб від жиру: чим відмити плитку на кухні

16:45

Коля Серга шокував зізнанням, що його брат воює на боці Росії

16:45

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

16:42

Благодійний фонд "Велич Життя": Той хто рятує одне життя, врятує цілий світ - Владислав Ландар новости компании

Росія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - ГончарРосія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - Гончар
16:35

У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

16:18

В ЄС зробили дивну заяву на тлі перемоги "друзів Путіна" на виборах у Словаччині

15:56

Такого ви точно не готували: рецепт тарталеток, який вразить всіх

15:50

Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

Реклама
15:43

Будуть 3 найгірші дні для закоханих: любовний гороскоп на жовтень 2023Відео

15:41

Геніальний метод приготування яєць без обсмажування, який займає всього 3 хвилини

15:32

Що потрібно випити 4 жовтня, щоб здоров'я було міцним: прикмети і заборони

15:20

Навіщо США і РФ готують ядерні полігони: розкрито план дій Заходу

15:15

Чи готовий Захід надати "ядерну парасольку": Гончар розкрив, що Україну чекатиме далі

15:03

У Лариси Доліної народилася онука від її ексчоловіка - реакція путіністки

14:53

Бізнес на рівному місці: навіщо люди збирають каштани і що з них роблять

14:46

"Зрадник" : у РФ закотили істерику через пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

13:41

Надя Дорофєєва чекає дитину від Міші Кацуріна - ЗМІ

13:38

У Херсоні приліт під час атаки окупантів: потерпілі в критичному станіФото

13:26

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

Реклама
13:18

Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

12:56

Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

12:49

Не потрібно лупити молотком і затискати в дверях: як легко очистити волоські горіхи

12:26

Лише 5% людей за 11 секунд можуть помітити соняшник, що ховається серед бджіл

12:24

Більшість людей не знайдуть метелика на дереві: хитра головоломка для найуважніших

12:05

"Пиріг" з 3 інгредієнтів вбере весь бруд зі сковороди: як його приготувати

12:02

В Україну йде похолодання та дощі: синоптик назвав точні дати

11:59

Андрію Данилку - 50: топ-7 несподіваних та маловідомих фактів про артиста

11:49

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний ПлутонЕксклюзив

11:41

Чому небо блакитне: просте шкільне питання змусило українців червонітиВідео

11:38

Що означає слово "ровер" і чи можна його вживати: Авраменко пояснив важливі нюансиВідео

11:34

Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

11:04

Місячний календар на 3 жовтня: супутник попереджає про небезпеку в грошових справах і здоров'ї

11:01

Уоллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді

10:42

Важливіше, ніж ви думаєте: навіщо потрібно дзеркало в ліфті

10:41

РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

10:37

Дрони атакували в російському Смоленську авіазавод, де виготовляли ракети Х-59Відео

10:04

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Терезам - хвороба, Стрільцям - свято, Скорпіонам - ясністьВідео

09:36

РФ намагається повернути втрачені позиції: стягнула резерви та кинула їх на штурм

09:31

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: кого завалить грошима

Реклама
09:28

Окупанти атакували Харків: були влучання ворожих ракет С-300 за межами міста

09:18

Іменини 3 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:15

У матері – осколкові поранення, постраждали 2 дітей: РФ обстріляла будинок в ХерсоніФото

08:37

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: Ракам - економити, Скорпіонам - уникати конфліктів

08:37

Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал

08:21

РФ вночі вдарила по Україні: є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура

08:09

Найдешевший рецепт з усіх можливих: готуємо запечені яблука з медом і корицею за 30 хвилин

07:58

"За помилки доводиться платити": Огризко пояснив, чому РФ напала на Україну

07:15

На війні в Україні загинув естонський доброволець з позивним "Стінгер"

06:43

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти