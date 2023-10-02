Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

У Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому окупанти перекидають техніку з інших регіонів, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Про брак засобів ППО в РФ свідчать удари по військових підприємствах на території Росії, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, росіяни можуть перекидати ППО з інших регіонів. Для захисту своєї території Москва змушена перекидати системи з інших напрямків, зокрема, з Далекого Сходу, пояснив представник ГУР.
Разом з тим Юсов також додав, що військово-політичному керівництву Росії "варто задуматися", що їм важливіше — розподіляти ППО на тимчасово окупованих територіях або прикривати свою.
Раніше повідомлялося, що ГУР влаштувало атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі. Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. Як пишуть Українські ЗМІ, атаку організувало ГУР.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували російські міста. Відомо, що 1 жовтня кілька вибухів прогриміло в районі авіаційного заводу в Смоленську.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області РФ. Цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах. В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
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