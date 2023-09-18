Підірвали дроном: ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ

Російський полковник був знищений в Андріївці під Бахмутом після вибуху дрону-камікадзе.

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В Україні ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ Андрія Кондрашкіна/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

Українські військові ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади окупантів Андрія Кондрашкіна з позивним "Дунай".

Загибель топ-окупанта підтвердив у соцмережі донецький колаборант Олександр Ходаковський, який у поточному році був призначений "заступником начальника головного управління росгвардії по ДНР".

Колаборант не розповідає, якими були обставини загибелі Кондрашкіна, лише вказує, що той був командиром бригади, воював на Донеччині та був вбитий.

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Telegram-канал "Baza" із посиланням на свої джерела повідомляє, що командир бригади окупантів Кондрашкін був ліквідований у районі села Андріївка, що неподалік від Бахмута. При цьому зазначається, що загарбник загинув внаслідок вибуху дрону-камікадзе.

Окупант Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. Сам він говорив про участь щонайменше у трьох воєнних конфліктах.

Відомо, що 31-ша бригада ВДВ з Ульяновська брала участь в окупації Криму і захопленні Іловайська у 2014 році, а у 2022 році – у боях за Гостомель та Волноваху.

В Україні ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ Андрія Кондрашкіна/ Telegram

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідовано вже другого командира елітного 247-го полку ВДВ. Під час вторгнення в Україну був ліквідований командир 247-го десантно-штурмового полку Василь Попов. Він є вже другим командиром цього полку, який загинув під час бойових дій в Україні.

Також раніше повідомлялося, що бійці РДК провели новий рейд до Брянської області і ліквідували 2 співробітників ФСБ. Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали одразу виправдовуватися за цей інцидент.

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