Під Дніпром чоловік побив молотком перехожого до смерті на очах у людей

53-річного потерпілого з розбитою головою і в калюжі крові згодом знайшли перехожі.
У Дніпропетровській області в Павлограді чоловік кілька разів вдарив місцевого жителя молотком по голові.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, потерпілий помер у лікарні.
Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Західнодонбаській. Там між двома чоловіками стався конфлікт, в результаті якого один з них вдарив іншого молотком по голові. Після чого зник з місця злочину.
53-річного потерпілого з розбитою головою і в калюжі крові згодом знайшли перехожі, які викликали на місце правоохоронців. Пізніше правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 45-річний павлоградець.
"За даним фактом слідчим за погодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть") КК України. Затриманому повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу", - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
читайте такожМати знайшла тіло доньки: на Хмельниччині зґвалтували та вбили молоду жінку
Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.
Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.
Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.
Читайте також:
- Страшна ДТП на Херсонщині: водій-підліток вбив трьох неповнолітніх, ще двоє в лікарні
- Під Черніговом убив лося браконьєр помер, тікаючи від лісника
- В Італії чоловік жорстоко вбив свою дружину-українку і втік від суду