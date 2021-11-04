Під Дніпром чоловік побив молотком перехожого до смерті на очах у людей

Вбив молотком / pixabay

У Дніпропетровській області в Павлограді чоловік кілька разів вдарив місцевого жителя молотком по голові.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, потерпілий помер у лікарні.

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Західнодонбаській. Там між двома чоловіками стався конфлікт, в результаті якого один з них вдарив іншого молотком по голові. Після чого зник з місця злочину.

53-річного потерпілого з розбитою головою і в калюжі крові згодом знайшли перехожі, які викликали на місце правоохоронців. Пізніше правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 45-річний павлоградець.

"За даним фактом слідчим за погодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть") КК України. Затриманому повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу", - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.

Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.

Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.

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