Страшна ДТП на Херсонщині: водій-підліток погубив трьох неповнолітніх, ще двоє в лікарні

Четверо пасажирів померли на місці / НПУ

В страшній аварії на Херсонщині причиною якого став 15-річний підліток, загинули чотири людини.

Як повідомляє поліція Херсонської області, ще двоє пасажирів фатального авто отримали травми різного ступеня тяжкості.

ДТП сталося цієї ночі близько 00: 40 між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району.

"В результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом, водій і троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля - отримали травми різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

Копи попередньо з'ясували, що за кермом Volkswagen Touareg був 15-річний житель смт Велика Олександрівка.

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Крім того, в салоні автомобіля знаходилися його односельці 15 і 20 років, а також 21-річний житель села Нова Калуга. Всі вони загинули на місці аварії.

Двоє інших 17-річних пасажирів (жителі смт Велика Олександрівка), госпіталізовані до лікарні.

Нагадаємо, раніше жахлива трагедія трапилася в Івано-Франківській області. У Калуші о 19: 40 мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у матір і маленьку дитину, які переходили дорогу по "зебрі". Від удару 6-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, а мотоцикліст не зупинився і не повернувся на місце ДТП.

Також раніше в польському місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.