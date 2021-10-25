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В Італії чоловік жорстоко вбив свою дружину-українку і втік від суду

25 жовтня 2021, 17:39

22 жовтня суд італійського міста Форлі засудив чоловіка до 16 років в'язниці.

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Чоловік убив дружину і втік / 24 канал

Італійський суд виніс вирок у справі про вбивство 32-річної українки Злати Загарюк. Винним у страшному злочині визнали її чоловіка Олександра.

Як повідомляє Суспільне, він ховається від правосуддя. Відомо, що 22 жовтня суд італійського міста Форлі засудив Олександра до 16 років у в'язниці.

Перед арештом він покинув Італію, розповіла сестра загиблої Українки Лілія Вакарюк.

Суд також зобов'язав чоловіка Загарюк сплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини загиблої і 60 тисяч євро - на користь її матері. За втечу Олександра подали в міжнародний розшук. Ймовірно, зараз він знаходиться в Україні.

Крім Олександра, суд виніс вирок і компаньйону його матері. Нібито саме він допоміг зловмиснику втекти з Італії.

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Вбивство українськи в Італії

Буковинку Злату Загарюк знайшли мертвою у власному будинку в Італії 7 липня 2019 року. На її тілі виявили рани і синці.

Сторона обвинувачення заявила, що до смерті міг призвести удар по голові, який жінці завдали кількома днями раніше. Чоловікові загиблої оголосили про підозру через домашнє насильство і смерть українки.

Місцеві італійські ЗМІ повідомили, що Загарюк протягом тривалого часу зазнавала утисків від чоловіка.

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За інформацією видання Forli Today, вона ніколи не зверталася через це до правоохоронців, але робила фотографії побоїв. Друзі українки закликали не мовчати про домашнє насильство, але вона пояснювала, що не хоче подавати заяву на чоловіка, оскільки дитина повинна рости з батьком.

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Протягом тривалого судового процесу чи не найбільше боролися за справедливий вирок сусіди Загарюк. Щоб привернути увагу до цього страшного інциденту, вони навіть створили Facebook- сторінку "Вимагаємо справедливості для Злати". Крім цього, небайдужі знайомі жінки приходили під будівлю суду на кожне засідання у справі.

Раніше повідомляли, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що поліцейські 30 липня о 22:27 доставили українця у витверезник з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

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Италия суд
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