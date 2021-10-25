Під Черніговом браконьєр убив лося і помер, тікаючи від лісника

Під Черніговом убив лося браконьєр помер, тікаючи від лісника / УНІАН

В Чернігівській області чоловік-браконьєр раптово помер, коли намагався сховатися від лісника про це повідомляють у Главку Нацполіції по регіону.

За версією слідства, четверо чоловіків вбили лося в лісі біля села Смолянка. Побачивши лісничого, браконьєри кинулися бігти до свого автотранспорту. Під час Цього одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце, впав і помер.

Свідки вказали, що застрелив лося саме померлий при спробі втечі. Пізніше на місце надзвичайної події прибули поліцейські, які вилучили м'ясо тварини, зброю та інші речові докази. За попередніми даними, вбитому лосю ледь виповнилося два роки

Слідство визначило всіх браконьєрів. Троє з чоловіків жителі Київської області. Четвертим виявився місцевий єгер. Триває слідство, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу- "Незаконне полювання". Їм загрожує штраф від 17 тисяч до 51 тисяч гривень, громадські роботи на термін від 160 до 240 годин або тюремним терміном до трьох років.



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Нагадаємо, раніше в столиці України чоловіка охопив дикий переляк, коли він побачив дикого лося, який, неспішно поцокуючи копитами, здійснював прогулянку біля станції метро "Житомирська".

"Він на мене йде. Мені страшно. Що робити в таких ситуаціях? Він-агресивний?",- сказав чоловік, плутаючи від страху і хвилювання українські та російські слова.