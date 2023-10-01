ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети від чотирьох країн: Огризко розкрив стратегію

Захід все ще визначається, що вважати поразкою Росії, впевнений Володимир Огризко.

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ATACMS невдовзі можуть бути вже в Україні / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Вікіпедія

Ухвалити рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS США не дає відсутність політичної волі Білого дому.

Як зазначив під час чату на Главреді дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, Захід ще визначається з тим, що вважати перемогою України і поразкою Росії.

Позиція деяких західних чиновників, що зміна влади в Росії призведе до політичних змін в самій країні, на думку Огризка, неправильна. В такому випадку нічого не зміниться, "і через кілька років ми отримаємо такого ж монстра, а, може, навіть гіршого".

"Тому питання в тому, що ставити ціллю цієї війни. Якщо ми говоримо про те, що потрібно здобути перемогу над політичною системою РФ, яка сьогодні перетворилася на глобальне зло, це одна тактика і стратегія; якщо - про те, що потрібно замінити Путіна на "мутіна", то це інша стратегія; якщо - про те, що Україна повинна перемогти і стати країною, яка буде сама себе обороняти від можливої агресії Росії, це третя стратегія; якщо - про те, що Україна повинна стати членом НАТО і Євросоюзу, то це четверта стратегія. Коротше кажучи, є багато варіантів", - пояснив дипломат.

За його словами, спочатку "потрібно визначитися, чого саме ми хочемо досягти, а потім під цю ціль автоматично з'являться пропозиції, як це зробити".

Разом з тим, зазначив Огризко, зараз Україна справді наблизилася до позитивного рішення щодо надання далекобійних ракет.

"А за цим рішенням відразу з'явиться і відповідне рішення Німеччини (щодо ракет Taurus, - ред.). Тоді у нас буде щонайменше чотири країни, які можуть нас забезпечити цими ракетами", - упевнений дипломат.

Інше питання - у кількості наданих ракет і в їхньому стані.

"Скільки цих ракет буде. 10? 20? 30? 50? А якщо нам потрібно 500 для того, щоб зламати російську військову машину? Ще одне питання - які ракети. Надсучасні або вже трішечки застарілі? Якою буде їхня ефективність? Купа проблем, купа питань. Але все залежить від того, що ми хочемо мати в результаті", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко-український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік-посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда. З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

ATACMS для України

Останнім часом посилилися чутки про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже восени, які, на думку експертів, зможуть допомогти Україні з деокупацією Криму.

При цьому зазначалося, що США нададуть ЗСУ поки обмежену кількість ракет.

Аналітики вважають, що передача ATACMS може якимось чином розблокувати Україні поставки Taurus, які штучно затримує Олаф Шольц через страх залучення ФРН у російсько-українську війну.

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