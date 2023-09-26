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"Це та сама срібна куля": ракети ATACMS скоро будуть в Україні - ексрадник Залужного

Аліна Дембіцька
26 вересня 2023, 16:40 оновлено 26 вересня, 16:40
Ден Райс також відзначив важливість удосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) для української армії.
ATACMS, ВСУ
Ексрадник Залужного заявив, що ракети ATACMS скоро будуть в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Рішення щодо надання Україні касетних ракет великої дальності ATACMS для систем HIMARS буде ухвалено американською владою найближчим часом. Про це з посиланням на свої джерела у Вашингтоні заявив президент Американського університету в Києві та колишній спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс.

У коментарі "Укрінформу" Райс також відзначив важливість удосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) для української армії.

"Диванні генерали завжди використовують кліше на кшталт "срібних куль не існує". Це нісенітниця. DPICM – це і є та сама "срібна куля". Запитайте будь-кого на лінії фронту, чи відбулися зміни з моменту появи на полі бою 155-міліметрових касетних боєприпасів. А касетні заряди в ракетах ATACMS для HIMARS стануть у 100 разів потужнішими та ефективнішими у цій війні. У 155-міліметровому снаряді – 88 суббоєприпасів, а в таких самих боєприпасах для HIMARS їх вже 644, 512 або 950. Але їхній радіус дії становить 30, 45 і 165 км", - підкреслив Райс.

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За його словами, 950 суббоєприпасів не просто арифметично у понад 10 разів потужніші за 88.

"Насправді – у 100 разів, тому що вони завдають смертельного ураження на відстані 165 км. Отже, їхній вплив на хід бойових дій збільшуватиметься в геометричній прогресії", - підсумував ексрадник Залужного.

Ракети ATACMS для України

Нещодавно журналісти The Wall Street Journal написали, що Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени. Очікується, що Сполучені Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Глава держави сказав, що перемовини Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже ухвалив рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Проте публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

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