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Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ - WSJ

Андрій Ганчук
27 вересня 2023, 18:05 оновлено 27 вересня, 18:20
Якщо Німеччина таки передасть Україні ракети Taurus, їхню дальність скоротять через побоювання ударів ЗСУ по території агресора Росії, пишуть журналісти.
Олаф Шольц, ракети Taurus
У Німеччині закликали Шольца не гальмувати рішення щодо передачі Україні ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, з відкритих джерел

Канцлер ФРН Олаф Шольц пригальмував рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Він побоюється прямої конфронтації з агресором Росією. У Німеччині закликають Шольца схвалити постачання ракет Києву, але можуть скоротити радіус дальньої дії Taurus, щоб вони не діставали до російської території.

Чому Шольц блокує передачу Україні Taurus

Американське видання The Wall Street Journal пише, що Берлін, ймовірно, відкладає постачання Україні далекобійних ракет Taurus через побоювання, пов'язаних з ризиком залучення Німеччини до прямого конфлікту з Росією.

"Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини загалом постачання Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати і управляти комплексною зброєю",-вважають журналісти.

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Інсайдери журналістів сказали, що відправка німецького військового персоналу до зони бойових дій повинна бути узгоджена Бундестагом. До того ж Шольц стурбований ризиком "прямої конфронтації з Росією".

Водночас високопоставлений депутат Бундестагу від Партії зелених Антон Хофрайтер закликав Шольца не блокувати передачу Україні ракет Taurus.

"Канцлер повинен припинити блокування доставки Taurus. Коливання і технічні виправдання лише сприяють зміцненню Володимира Путіна щодо того, що він все ще може перемогти, і це продовжує війну", - зазначив законодавець.

Німеччина може схвалити Taurus для України після рішення США щодо ATACMS

У WSJ також відзначили, що представник Шольца відкинув плани Берліна щодо постачання Києву ракет Taurus найближчим часом. Втім, подібна ситуація вже була, коли Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard тільки в обмін на рішення США про постачання українській державі танків Abrams. Таким чином, німці чекають на сигнал від Штатів.

"Подібні дебати передували рішенню Німеччини відправити до України танки німецького виробництва. Шольц погодився зробити це лише після того, як переконав президента Джо Байдена надіслати американські танки. Згідно з тим, що Шольц назвав принципом "стратегічного кроку", Німеччина з того часу наполягала на постачаннях нових типів зброї тільки в тому випадку, якщо США теж роблять це", - припустили журналісти.

Німеччина побоюється ударів Taurus по Кримському мосту

Крім того, в канцелярії Шольца нібито стурбовані тим, що Україна буде завдавати ударів по Кримському мосту. Обставини, знову ж таки, можуть посилити конфронтацію ФРН з Росією.

"Спочатку чиновники канцелярії були стурбовані використанням ракет для ударів по території Росії. Вони також були стурбовані тим, що [ракети] можуть потрапити по Керченському мосту, що призведе до подальшої ескалації конфлікту", - пишуть американці.

Втім, британські чиновники поінформували Берлін, що Україна дотримується правил, не розкриває конфіденційні деталі і завдає ударів західною зброєю тільки по окупованих територіях.

"Україна ніколи не завдавала ударів [Storm Shadow.] по цілях, які не схвалили б британці, заявили ці посадові особи своїм німецьким колегам, запевнивши їх, що вони можуть покластися на Київ у дотриманні будь-якої угоди щодо обрання цілей", - зазначили у WSJ.

Німеччина може скоротити дальність ракет Taurus

Журналісти з посиланням на німецьких чиновників також повідомили, що якщо Берлін зважиться на передачу Києву Taurus, дальність пуску ракети, яка здатна завдавати ударів на відстані 500 кілометрів, можуть скоротити. Щоб уникнути "ризику використання її для ударів по Росії".

При цьому, на думку авторів матеріалу, поки що незрозуміло, чи дасть ФРН "зелене світло" на удари ракетами Taurus по цілях в окупованому Криму.

Ракети Taurus для України

У середині вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про прогрес у перемовинах зі США і Німеччиною щодо Taurus і ATACMS. Діалог продовжується.

У Німеччині зробили заяву про передачі Україні крилатих ракет Taurus. Зокрема, міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв'ю французьким ЗМІ сказав, що Берлін не відмовляється передавати Києву Taurus, проте потрібно продумати всі процедури і наслідки рішення.

ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus, написали журналісти німецького видання Bild. Німеччина повинна зважитися на передачу Україні ракет після того, як аналогічне рішення щодо ATACMS ухвалили у США.

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новини США новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
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