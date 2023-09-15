Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

У Міноборони Сполучених Штатів довгий час відмовляли в передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, оскільки побоювалися виснаження своїх запасів.

https://glavred.net/world/ukraina-vse-blizhe-k-polucheniyu-atacms-ssha-mogut-dat-rakety-uzhe-osenyu-wsj-10500946.html Посилання скопійоване

США можуть дати Україні ракети ATACMS в обмежених кількостях - WSJ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Адміністрація президента США Джо Байдена все ближче до того, щоб схвалити постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Їх можуть відправити Києву вже восени. Пентагон відмовлявся давати ракети українській державі, оскільки побоювався виснаження власного запасу таких озброєнь.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Байден поки що не схвалив постачань Україні ракет ATACMS, але представники Білого дому вже заявили, що Вашингтон розглядає можливість передачі такого озброєння цієї осені.

Журналісти відзначили, що раніше у Пентагоні відмовлялися передавати ATACMS, які можна використовувати в РСЗВ HIMARS, оскільки побоюються виснаження своїх запасів таких ракет.

відео дня

Втім, тепер, за даними WSJ, американські чиновники знову вивчають можливість поставити Україні ATACMS в обмежених кількостях, щоб не виснажити свої запаси.

Також вказується, що Київ гарантував Вашингтону невикористання американської зброї для атак території Росії. Передбачається, що ракети ATACMS будуть поставлені в рамках аналогічних домовленостей.

Ракети ATACMS для України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ висловив сподівання, що Україна зможе отримати далекобійні ракети ATACMS вже поточної осені. Гарант анонсував перемовини з цього питання з президентом США Джо Байденом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про перемовини з приводу постачання ATACMS і Taurus Україні. За словами дипломата, перемовини тривають, і Києву вдалося просунутися в рамках діалогу з країнами-партнерами.

Ракети ATACMS приїдуть в Україну раніше, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що західний світ допомагатиме Україні, щоб не допустити перелому в війні на користь агресора Росії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.