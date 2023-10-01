Наступник Воллеса запропонував відправити в Україну британські війська: що відповів Сунак

Окремо британський міністр оборони стверджував, що обговорив із Зеленським допомогу Королівського військово-морського флоту у захисті суден у Чорному морі.

https://glavred.net/ukraine/preemnik-uollesa-predlozhil-otpravit-v-ukrainu-britanskie-voyska-chto-otvetil-sunak-10504855.html Посилання скопійоване

Сунак фактично спростував слова Шаппса / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Facebook Умерова, gov.uk

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс допустив відправку в Україну Королівських сил для навчання українських військових. Прем'єру Ріші Сунаку довелося уточнювати, що міністр мав на увазі.

В інтерв'ю The Telegraph Шаппс розповів, що бажає розширити програму підготовки українських бійців і, можливо, навіть відновити її проведення на території України.

Потім Шаппс закликав британський бізнес, особливо збройові компанії, інвестувати в Україну.

відео дня

"Я думаю, що є можливість перенести навчання ближче до території України і в саму Україну, і не тільки навчання, а й ми бачимо, як BAE (британська оборонна фірма), починає виробництво в країні. Я дуже хочу, щоб інші британські компанії також внесли свій внесок, зробивши те саме. Тому я думаю, що в країні буде більше можливостей для навчання і виробництва", - цитує The Telegraph британського міністра.

Також Шаппс розповів, що обговорював з українським президентом Володимиром Зеленським допомогу Королівського військово-морського флоту в захисті комерційних суден у Чорному морі.

Що відповів прем'єр Великої Британії

Потім в ефірі Sky News британський прем'єр-міністр Ріші Сунак зауважив, що слова Шаппса стосувалися планів "на перспективу" - коли в Україні завершиться війна.

"Але це питання довгострокової перспективи, а не "тут і зараз". Британських солдатів не відправлять на війну в Україну", - підкреслив Сунак.

Сунак ще раз нагадав, що Британія навчає українців тільки на своїй території - і "це має величезне значення".

Навчання ЗСУ в Британії

Влітку 2022 року вже колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував початок програми з навчання українських військових на території країни.

У листопаді 2022-го міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що взимку ЗСУ поповнять тисячі бійців, підготовлених британцями.

У березні цього року українські військові закінчили навчання на Challenger 2 у Британії. Відомо, що танки вже допомагають нашим захисникам у контрнаступі.

Вже після відходу Джонсона з поста прем'єра його наступник Ріші Сунак в травні 2023 року розширив програму - навчанням українських пілотів на F-16 у Британії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.