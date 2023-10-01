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Не їдуть: дипломат пояснив, чому Німеччина передала партію неробочих Leopard

Яна Ставська
1 жовтня 2023, 17:42 оновлено 1 жовтня, 17:54
За даними німецьких ЗМІ, Україна від цієї партії нібито відмовилася. Володимир Огризко відповів, що така "об'єктивна реальність".
Олаф Шольц, Leopard
Огризко закликав поставитися до факту передачі такої техніки з розумінням / bundeswehr.de, скріншот

Партія танків Leopard, які були передані Берліном Україні, але виявилися неробочими, демонструє реальний стан, в якому знаходиться німецька оборонна промисловість.

Під час чату на Главреді дипломат, колишній глава МЗС, керівник Центру дослідження РФ Володимир Огризко прокоментував інформацію Spiegel, що Україна "забракувала" частину переданих німецьких танків, тому що ті потребували капітального ремонту.

Огризко зазначив, що це не насмішка ФРН, як може видатися деяким.

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"На початку 2022 року багато спілкувався з деякими німецькими політиками, які на мою критику позиції федерального уряду в плані постачання нам озброєнь говорили: "А ви знаєте, що у нас на ходу дуже-дуже мало танків?". Тому це не насмішка, а реальний стан, в якому знаходиться німецька оборонна промисловість і Бундесвер. Щоправда, відтоді відбулися певні зміни, і було ухвалено потрібні рішення", - сказав Огризко.

Дипломат не здивований таким станом техніки, адже вона багато років просто зберігалася на складах.

"Тому що якщо це залізо стояло кілька десятків років без руху, можемо уявити його стан. Що відбувається з автомобілем, якщо він стоїть і не рухається? Він розпадається. Тому до цього слід ставитися як до об'єктивного факту", - додав він.

Так що тут ні з нашого боку, ні з боку німців немає нічого такого - це просто та реальність, в якій ми зараз, на жаль, живемо, висловився Огризко.

Також дипломат сподівається, що після рішення по ATACMS Німеччина "швидко ухвалить" рішення і щодо ракет Taurus.

Водночас Огризко закликав бути об'єктивними щодо Берліна, оскільки уряд Шольца забезпечує ЗСУ великою кількістю необхідної техніки.

"Ті ж IRIS-Т - це дуже серйозна допомога Україні в цій сфері, не кажучи вже про Murder та іншу техніку. Але я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо їх відремонтувати, поставити на хід, і вони будуть працювати на полях боїв в Україні", - зауважив Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко-український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік-посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда.

З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Leopard для України

Німеччина схвалила надання Україні 178 танків Leopard 1 ще в лютому 2023 року. Перша партія такої військової допомоги повинна була прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина - в 2024 році.

Потім невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України. Після ретельної реконструкції перші машини вже вирушили в Україну через Німеччину та Італію.

Відомо, що танки було випробувано у літньому контрнаступі ЗСУ. За даними Forbes, за перші 13 тижнів ЗСУ втратили п'ять танків Leopard 2 з 71. The Economist при цьому зазначав, що Україні передали бронетехніку, але без повітряного прикриття.

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війна в Україні новини Німеччини Володимир Огризко Танк Leopard 2
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