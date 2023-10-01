УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Відмовився воювати: з'явилися деталі здачі ще одного військового льотчика РФ

Олексій Тесля
1 жовтня 2023, 16:35 оновлено 1 жовтня, 16:41
Втечу здійснив військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардіі старший лейтенант Гавриченко.
Росгвардія
Льотчик Росгвардіі втік в США / Колаж6 Главред, Фото: vos-mo.ru, mil.ru

Ще один російський військовий льотчик втік з РФ на тлі триваючої війни Росії проти України.

Втечу здійснив військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардіі старший лейтенант Гавриченко (позивний "Гавр"). Про це пише Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Підкреслюється, що в кінці вересня "Гавр" разом зі своєю сім'єю провів відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

відео дня

Однак замість повернення на батьківщину він прийшов в американське посольство в ОАЕ, де заявив, що він відмовляється воювати і висловив готовність до співпраці.

Підкреслюється, що на рішення Гавриченка міг вплинути його друг з навчальної лави — лейтенант Антон Васильєв (колишнє прізвище — Лях). Відомо, що він був льотчиком 610-го Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу (в/ч 41520, Іваново), проте покинув РФ після початку "СВО". На сьогодні він проживає в Лос-Анжелесі і займається організацією зборів для української армії.

У повідомленні уточнюється, що ФСБ проводить розслідування щодо обставин втечі льотчика Гавриченка. Йдуть допити товаришів по службі, обшуки особистих речей, огляд мобільних телефонів і т. д.

Крім того, також відомий ще один випадок втечі льотчика РФ за кордон. Рішення покинути батьківщину прийняв льотчик 15-ї бригади армійської авіації (в/ч 44440) лейтенант Дмитро Мішов. Він втік до Литви.

Раніше стали відомі подробиці про вертоліт Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем. Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Росгвардия війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Відмовився воювати: з'явилися деталі здачі ще одного військового льотчика РФ

Відмовився воювати: з'явилися деталі здачі ще одного військового льотчика РФ

16:35 Світ
ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

15:27 Україна
РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

14:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:37

Чому горіхи потрібно замочувати у воді: результат приємно здивує

16:35

Відмовився воювати: з'явилися деталі здачі ще одного військового льотчика РФ

16:07

Наступник Воллеса запропонував відправити в Україну британські війська: що відповів Сунак

16:01

Гороскоп на жовтень 2023 для Риб: новина, переїзд, розширення світоглядуВідео

15:50

Кого краще не пускати в будинок 2 жовтня, щоб не накликати біду: старі прикмети

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
15:32

Гороскоп на жовтень 2023 для Водоліїв: доля підштовхне до ухвалення рішеньВідео

15:27

ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі - ЗМІ

14:56

РФ стягнула "елітні" частини й техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута

14:35

"Бавовна" в Криму: в Джанкою по складу ворогів прилетіла ракета - місцеві жителі

Реклама
14:18

Бояться українських БПЛА: окупанти "намалювали" Ту-95 в Енгельсі - їх видали деталі

14:00

Фіналіст Холостячки Олексій Трегубенко вперше "засвітив" маму свого первістка

13:55

"Бути до останніх днів творцем": рецензія на фільм "Творець"

13:47

РФ готова воювати довго: у Британії дали тривожний прогноз щодо термінів війни

13:18

Гроші гребе лопатою: блогер Волошин розповів підписникам скільки грошей заробляє

12:50

Дрони атакували російські міста: лунали вибухи та спалахнула пожежа

12:47

Shahed може тікати від РЕБ: РФ б'є по Україні модернізованими дронами

12:36

Медведєв "прокинувся": погрожує бити по заводах Німеччини через постачання Taurus

12:28

Місячний календар на 2 жовтня: що Місяць віщує в особистому житті, здоров'ї та грошах

11:44

Росія у вересні побила "рекорд" з застосування "Шахедів": з чим це пов'язано

11:43

Втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна - Огризко

Реклама
11:42

У Словаччині на виборах перемагають "друзі Путіна" з проросійської партії Фіцо

10:40

У Кремлі заплутались, які території України вважають окупованими - ISW

10:39

У КНДР зганьбилися абсурдною заявою щодо війни РФ з Україною

10:36

Василь Вірастюк відверто розповів про своє скандальне розлучення після 15 років шлюбу

10:16

Вивела на сцену доньку без згоди батька: зрадниця Лорак з розмахом відзначила 45-річчя

09:44

"Корисні ідіоти": ексглава МЗС назвав, хто в ЄС готовий танцювати під дудку КремляВідео

09:41

Іменини 2 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:31

Ми спостерігаємо початок витіснення Росії з КавказуПогляд

09:23

"45 днів без допомоги Україні": Байден відреагував на таке прийняття бюджету США

08:40

Є прильоти та руйнування: РФ масовано била по Україні, названо цілі ударів

08:31

Таким десертом не наїстися: простий рецепт сінабонів з яблуками та корицею для особливого сніданку

07:24

Росія масовано атакувала Україну дронами: на Черкащині є влучання по складах із зерном

06:55

Скільки триватиме війна?Погляд

06:30

Ці речі не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці: важливі прикмети дня

05:30

Путін - "голова, що говорить": Світан розповів, хто править РосієюВідео

04:54

Гороскоп на жовтень 2023 для Скорпіонів: людина з минулого, поїздка і таємницяВідео

03:30

РФ стягнула ударний кулак і готує штурм: два міста України під загрозою – Жданов

02:35

"Ми отримаємо все й одразу": Світан розповів, коли настане переломний момент у війніВідео

01:35

Огризко розповів, чи переросте ситуація в Карабасі в повноцінну війну в регіоні

30 вересня, субота
23:50

"Триває бойова робота ": ЗСУ завдали шалених втрат окупантам - Тарнавський

Реклама
22:47

"Інтенсивність обстрілів спала": боєць ЗСУ розповів, як змінилися дії окупантів

22:40

Україна вдарить ракетами по Криму, Путіну доведеться зробити вибір - Огризко

21:58

Гороскоп на жовтень 2023 для Козерогів: коли категорично не можна ухвалювати важливі рішенняВідео

21:25

Божевільна головоломка для найуважніших: треба знайти собаку за 5 секунд

21:20

"Доведеться вибачатися за жорстку риторику": Огризко розповів про конфлікт із полякамиВідео

21:18

Покрова Пресвятої Богородиці 2023: світлі привітання та листівки для близьких

20:55

До чого сняться гриби за популярними сонниками чоловікам і жінкам

20:34

Гороскоп на жовтень 2023 для Стрільців: гармонія принесе більше грошей у ваше життяВідео

20:21

Дівчина показала лайфхак, як за 3 секунди почистити яйце

20:19

"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти