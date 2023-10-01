Відмовився воювати: з'явилися деталі здачі ще одного військового льотчика РФ

Втечу здійснив військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардіі старший лейтенант Гавриченко.

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Льотчик Росгвардіі втік в США / Колаж6 Главред, Фото: vos-mo.ru, mil.ru

Ще один російський військовий льотчик втік з РФ на тлі триваючої війни Росії проти України.

Втечу здійснив військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардіі старший лейтенант Гавриченко (позивний "Гавр"). Про це пише Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Підкреслюється, що в кінці вересня "Гавр" разом зі своєю сім'єю провів відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Однак замість повернення на батьківщину він прийшов в американське посольство в ОАЕ, де заявив, що він відмовляється воювати і висловив готовність до співпраці.

Підкреслюється, що на рішення Гавриченка міг вплинути його друг з навчальної лави — лейтенант Антон Васильєв (колишнє прізвище — Лях). Відомо, що він був льотчиком 610-го Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу (в/ч 41520, Іваново), проте покинув РФ після початку "СВО". На сьогодні він проживає в Лос-Анжелесі і займається організацією зборів для української армії.

У повідомленні уточнюється, що ФСБ проводить розслідування щодо обставин втечі льотчика Гавриченка. Йдуть допити товаришів по службі, обшуки особистих речей, огляд мобільних телефонів і т. д.

Крім того, також відомий ще один випадок втечі льотчика РФ за кордон. Рішення покинути батьківщину прийняв льотчик 15-ї бригади армійської авіації (в/ч 44440) лейтенант Дмитро Мішов. Він втік до Литви.

Раніше стали відомі подробиці про вертоліт Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем. Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

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