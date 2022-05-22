Партизани підключилися до ЗСУ на Запоріжжі: знищили артилерію і "глушилку" зв'язку

Партизани підключилися до ЗСУ на Запоріжжі / УНІАН

На Запоріжжі наші захисники за допомогою місцевого населення знищили кілька артилерійських систем противника.

Також їм вдалося знешкодити радіолокаційні станції окупантів, які глушили зв'язок і проводили розвідку, повідомили в Запорізькій ОВА.

"Завдяки злагодженим діям з партизанами українські стрілки знищили кілька артилерійських систем російської армії. На ці поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах і перевірками не тільки приватних авто, а й громадського транспорту в Мелітополі. Українські військові продовжують витісняти ворога в південному напрямку. Разом переможемо! Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони Запорізького краю разом з представниками руху Опору поблизу Мелітополя знищили радіолокаційні станції окупантів, які глушили зв'язок і проводили розвідку.

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Також повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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