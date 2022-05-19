ЗСУ знищили ворожу станцію радіоперешкод Р-330Ж Житель

ЗСУ знищили ворожу станцію радіоперешкод / скріншот

Українські захисники знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж.

Як повідомили у Командуванні десантно-штурмових військ у Facebook, артилеристи ДШУ працювали спільно з артилерією Сухопутних військ.

За допомогою безпілотника українські військові виявили станцію, яку окупанти сховали серед будівель. Її охороняли кілька бойових броньованих машин і танк.

В результаті роботи артилеристів станцію було знищено.

Довідка. Р-330Ж Житель - це комплекс,призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Р-330Ж забезпечує встановлення радіоперешкод:

абонентським терміналам систем супутникового зв'язку Інмарсат та Ірідіум;

навігаційній апаратурі споживачів супутникової радіонавігаційної системи GPS;

базовим станціям і пристроям систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM-1800.

Розміщення випромінюючих засобів розташоване в окремому мобільному контейнері.

Як повідомляв Главред, бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом. Окупанти в паніці залишили САУ після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області.

Інші новини: