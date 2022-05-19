ЗСУ знищили ворожу станцію радіоперешкод Р-330Ж Житель

Українські військові виявили станцію за допомогою безпілотника. Окупанти сховали її серед будівель. Охороняли "Жителя" кілька бойових броньованих машин і танк.
Українські захисники знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж.
Як повідомили у Командуванні десантно-штурмових військ у Facebook, артилеристи ДШУ працювали спільно з артилерією Сухопутних військ.
За допомогою безпілотника українські військові виявили станцію, яку окупанти сховали серед будівель. Її охороняли кілька бойових броньованих машин і танк.
В результаті роботи артилеристів станцію було знищено.
Довідка. Р-330Ж Житель - це комплекс,призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Р-330Ж забезпечує встановлення радіоперешкод:
- абонентським терміналам систем супутникового зв'язку Інмарсат та Ірідіум;
- навігаційній апаратурі споживачів супутникової радіонавігаційної системи GPS;
- базовим станціям і пристроям систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM-1800.
Розміщення випромінюючих засобів розташоване в окремому мобільному контейнері.
Як повідомляв Главред, бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом. Окупанти в паніці залишили САУ після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області.
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