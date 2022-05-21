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Рашистів "покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили 80 окупантів на Донбасі

21 травня 2022, 00:32

Бійці Об'єднаних сил знищили: 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки.

Війна, Україна
/ Reuters

Російські окупанти здійснили одну атаку і втратили до 80 осіб особового складу, танк, артилерійську систему і безпілотний літальний апарат в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід в п'ятницю.

"Крім того, вогнем артилерії був знищений ворожий склад з боєприпасами", - повідомляється на сторінці ОТУ Facebook.

Як зазначається у зведенні, окупанти також втратили 2 бойові машини піхоти, бойову машину МТ-ЛБ, 4 гусеничних тягача АТ-Т і міномет.

За даними прес-центру штабу угруповання Об'єднаних сил, на Донбасі за добу Збройними силами України відбито 11 атак російських загарбників та знищено понад 30 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, 20 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальних броньованих автомобіля і 6 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

При цьому, окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об'єктів, з них - 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням і ряд господарських і складських приміщень.

"В результаті цих обстрілів загинули щонайменше 4 цивільних, ще 5 отримали поранення. Зараз тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали", - додали в штабі.

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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