ТРО знищила на Харківщині російський танк Т-90М, який раніше розстріляв колону з цивільними

Через обстріл з танка загинули понад 20 цивільних. Карма наздогнала окупантів, і їх разом з технікою знищили за допомогою шведського гранатомета "Карл Густав".
У Старому Салтові Харківської області місцеві тероборонівці знищили новітній російський танк Т-90М – від влучання у нього з гранатомета ворожа техніка буквально перетворилася на металобрухт.
Танк було знищено ще раніше – сам населений пункт українські захисники звільнили близько двох тижнів тому. Зараз українські військові детально відзняли знищену техніку і розповіли, як вдалося ліквідувати її разом з окупантами, які там перебували. Відповідне відео оприлюднила у Facebook Територіальна оборона ЗСУ.
Автор відео розповів, що керували цим танком учасники танкового біатлону – змагань, під час яких танкові екіпажі міряються майстерністю керування технікою і влучністю стрільби з неї. Проте такі вміння не допомогли окупантам вижити, каже автор відео.
Також зазначається, що саме цей екіпаж раніше розстріляв з танку колону з мирними жителями. Під ворожий обстріл потрапили 5-6 автомобілів з цивільними і понад 20 людей загинули.
Захисники України підбили російський танк з шведського гранатомета "Карл Густав", який Україні передала Канада.
Танк Т-90
Т-90 "Владімір" – це сучасний російський основний бойовий танк. Його прийняли на озброєння в РФ в 1992 році.
Згідно з даними з відкритих джерел, станом на 2010 рік ціна одного такого російського танка становила 70 мільйонів рублів, проте у наступні роки називалася цифра у 118 мільйонів рублів.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що думки про те, що Україна може завершити війну у травні – легковажні, адже Росія не така слабка, як нам би хотілося.
Нагадаємо, раніше WSJ назвала п'ять сценаріїв наступного етапу війни в Україні. Москві не вдалося досягти своєї первісної мети – захопити Київ та повалити уряд України. Успіх "плану Б" Путіна також виглядає сумнівним.
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