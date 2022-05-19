Рашисти влаштували штурм на Донбасі: отримали по зубах від ЗСУ і відповзли з втратами

Українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.
Активізувалися наступальні та штурмові дії російських окупантів на Донбасі.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Відзначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.
На Слов'янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичний, а на Донецькому напрямку - в окремих районах активізував наступальні та штурмові дії.
"У районі Сєвєродонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка", - сказано у зведенні.
Окупанти проводили безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та безрезультатно намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба та Трипілля.
На Авдіївському напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, однак зазнав втрат і відступив, а на Курахівському напрямку - за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів безуспішний наступ в районах населених пунктів Степове, Славне і Мар'їнка.
На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.
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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.
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