Рашисти влаштували штурм на Донбасі: отримали по зубах від ЗСУ і відповзли з втратами

ЗСУ зупинили штурм ворога на кількох напрямках / Фото Reuters

Активізувалися наступальні та штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Відзначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

На Слов'янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичний, а на Донецькому напрямку - в окремих районах активізував наступальні та штурмові дії.

"У районі Сєвєродонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка", - сказано у зведенні.

Окупанти проводили безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та безрезультатно намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба та Трипілля.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, однак зазнав втрат і відступив, а на Курахівському напрямку - за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів безуспішний наступ в районах населених пунктів Степове, Славне і Мар'їнка.

На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

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