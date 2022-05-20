Ракетний удар по Одещині: окупанти знищили "стратегічно важливий об’єкт" – туалет на пляжі

Окупанти знищили ракетою туалет на одеському пляжі/ Ілюстрація: Facebook ОК "Південь"

Російські окупанти нанесли черговий ракетний удар по Одеській області з авіації. Цього разу вони знищили туалет на пляжі.

Більше втрат від обстрілу ракетами з боку загарбників не було. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook.

"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню", – йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" додали, що, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат немає.

Нагадаємо, вранці 16 травня російські загарбники вранці обстріляли ракетами Одеську область. Удари вони наносили з літаків стратегічної авіації. Внаслідок ракетної атаки постраждали троє людей – маленька дитина і двоє дорослих. Дитина отримала важкі поранення.

Також вранці 20 травня у Києві та ще трьох областях прогриміли потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.

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