РФ вдарить Кинджалами й Калібрами: Жданов попередив про найближчу дату обстрілу

РФ розподіляє атаки за типами ракет, комбінуючи різні засоби ураження, каже Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarit-kinzhalami-i-kalibrami-zhdanov-predupredil-o-blizhayshey-date-obstrela-10743305.html Посилання скопійоване

РФ може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Вікіпедія, скріншот

Важливе із заяв Жданова:

Росія цілком може повторити масований обстріл

РФ розподіляє атаки, комбінуючи різні засоби ураження

Росія цілком може повторити масований удар саме 24 лютого — в річницю початку повномасштабної війни, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"РФ цілком може повторити масований удар, в тому числі завтра, 24 лютого — на річницю початку війни", — підкреслив він у коментарі сайту ТСН.ua.

відео дня

За словами експерта, зараз РФ розподіляє атаки за типами ракет, комбінуючи різні засоби ураження.

"Попередній обстріл був в основному балістичний... Вчора була стратегічна авіація і балістичні ракети. Припустимо, наступними можуть бути ракети морського базування і Кинджали", — нагадав він.

Разом з тим співрозмовник також зазначив, що остаточно спрогнозувати дії ворога неможливо.

"Але, на жаль, ми можемо тільки висловлювати припущення", — додав Жданов.

/ Главреда

Чому Росія атакує енергетику: пояснення експерта

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначає, що удари по підстанціях і магістральних лініях електропередачі націлені на підрив стійкості української енергосистеми. За його словами, виведення з ладу таких об'єктів обмежує можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами.

В результаті при пікових навантаженнях операторам доводиться вдаватися до тимчасових відключень, щоб запобігти масштабним аваріям і зберегти працездатність мережі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред