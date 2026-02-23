РФ вдарить Кинджалами й Калібрами: Жданов попередив про найближчу дату обстрілу

Важливе із заяв Жданова:
- Росія цілком може повторити масований обстріл
- РФ розподіляє атаки, комбінуючи різні засоби ураження
Росія цілком може повторити масований удар саме 24 лютого — в річницю початку повномасштабної війни, заявив військовий експерт Олег Жданов.
"РФ цілком може повторити масований удар, в тому числі завтра, 24 лютого — на річницю початку війни", — підкреслив він у коментарі сайту ТСН.ua.
За словами експерта, зараз РФ розподіляє атаки за типами ракет, комбінуючи різні засоби ураження.
"Попередній обстріл був в основному балістичний... Вчора була стратегічна авіація і балістичні ракети. Припустимо, наступними можуть бути ракети морського базування і Кинджали", — нагадав він.
Разом з тим співрозмовник також зазначив, що остаточно спрогнозувати дії ворога неможливо.
"Але, на жаль, ми можемо тільки висловлювати припущення", — додав Жданов.
Чому Росія атакує енергетику: пояснення експерта
Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначає, що удари по підстанціях і магістральних лініях електропередачі націлені на підрив стійкості української енергосистеми. За його словами, виведення з ладу таких об'єктів обмежує можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами.
В результаті при пікових навантаженнях операторам доводиться вдаватися до тимчасових відключень, щоб запобігти масштабним аваріям і зберегти працездатність мережі.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.
Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
