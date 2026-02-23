В Україні вводять нові 200 гривень: що робити зі 'старими' грошима, в НБУ відповіли

НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 200 гривень з патріотичним гаслом, які паралельно використовуватимуться разом із купюрами попередніх років.

В Україні оновили дизайн банкноти 200 гривень - що змінилось / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Нацбанк оновив дизайн 200-гривневої купюри

Обмінювати нові банкноти на старі не потрібно

Національний банк України анонсував випуск оновлених банкнот номіналом 200 гривень. Вони надійдуть в обіг із 25 лютого в межах планової емісії. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку", - йдеться у повідомленні. відео дня

Як виглядатимуть нові купюри / Фото: НБУ

Зазначається, що з 25 лютого 2026 року регулятор почне передавати ці модифіковані купюри українським банкам, інкасаторським службам і компаніям, що займаються обробкою готівки, для подальшого використання в грошовому обігу.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти", - додали в НБУ.

У Нацбанку підкреслили, що нові банкноти матимуть статус законного платіжного засобу та використовуватимуться паралельно з купюрами попередніх років випуску. Вони обов’язкові до приймання за номіналом усіма фізичними й юридичними особами по всій території України без будь-яких обмежень — для розрахунків, зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та інших платіжних операцій.

Також у регуляторі нагадали, що в серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності розпочали випуск оновлених банкнот із доповненим дизайном — на них з’явилося гасло сучасної України.

В НБУ нагадали, що модифіковані купюри вже введені в обіг:

з 8 серпня 2024 року — номіналом 500 і 1000 гривень;

з 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;

з 21 серпня 2025 року — номіналом 20 гривень.

"Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлятиметься додатково", - резюмували в прес-службі НБУ.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

