УЗ терміново змінила графіки в шести регіонах: поїзди не доїжджають до кінцевих станцій

Ви дізнаєтеся:
- Чому Укрзалізниця змінила розклади та маршрути пасажирських поїздів
- Як доїхати з Лозової до Краматорська
- Як курсують поїзди на Сумщині та Чернігівщині
У вівторок, 24 лютого, через складну ситуацію з безпекою Укрзалізниця змінила графіки та маршрути руху пасажирських поїздів у шести регіонах.
Масштабні зміни торкнулися рейсів у Запоріжжя, Харківську, Донецьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області.
"Наші моніторингові групи продовжують працювати в посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням ситуації з безпекою. Уважно стежте за повідомленнями в додатку УЗ і оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - зазначили в прес-службі УЗ.
Розклад поїздів - Україна
У Запорізькій області через ситуацію з безпекою тимчасово обмежено курсування поїздів до або зі станції "Дніпро-Головний".
Зміни стосуються поїздів:
- №86/85 і №128/127 сполученням Львів – Запоріжжя;
- №6 Ясіня – Запоріжжя;
- №40/39 Солотвино – Запоріжжя.
Зараз пасажирів між Дніпром і Запоріжжям перевозять переважно автобусними трансферами.
У Харківській та Донецькій областях пасажири змушені слідувати від Лозової в краматорському напрямку автобусами.
Пасажири поїзда №101/102 Барвінкове – Херсон будуть доставлені автобусами з Краматорська, тоді як регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
На півночі України регіональні поїзди Сумщини та Чернігівщини тимчасово доїжджають тільки до Конотопа, а на ніжинській ділянці запровадили адаптовані графіки приміського сполучення.
Як писав Главред, раніше Укрзалізниця вже змінювала розклад поїздів. Зокрема, 17 лютого через ситуацію з безпекою та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах частина маршрутів була змінена, а окремі рейси обмежені або замінені автобусним сполученням.
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
РФ змінює тактику ударів по Україні: прогноз експертів
Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.
Інші новини:
- Росія змінює пріоритети: експерт розкрив ключові цілі Кремля на 2026 рік
- Серія вибухів і пошкоджені будинки: РФ завдала удару по Запоріжжю, є постраждалі
- Зеленський жорстко відповів на ідею поступок щодо Донбасу
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред