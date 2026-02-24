УЗ терміново змінила графіки в шести регіонах: поїзди не доїжджають до кінцевих станцій

Масштабні зміни руху поїздів 24 лютого торкнулися рейсів до Запоріжжя, Харківської, Донецької, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей.

Укрзалізниця змінила графіки поїздів у шести регіонах / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У вівторок, 24 лютого, через складну ситуацію з безпекою Укрзалізниця змінила графіки та маршрути руху пасажирських поїздів у шести регіонах.

Масштабні зміни торкнулися рейсів у Запоріжжя, Харківську, Донецьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області.

"Наші моніторингові групи продовжують працювати в посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням ситуації з безпекою. Уважно стежте за повідомленнями в додатку УЗ і оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - зазначили в прес-службі УЗ.

У Запорізькій області через ситуацію з безпекою тимчасово обмежено курсування поїздів до або зі станції "Дніпро-Головний".

Зміни стосуються поїздів:

№86/85 і №128/127 сполученням Львів – Запоріжжя;

№6 Ясіня – Запоріжжя;

№40/39 Солотвино – Запоріжжя.

Зараз пасажирів між Дніпром і Запоріжжям перевозять переважно автобусними трансферами.

У Харківській та Донецькій областях пасажири змушені слідувати від Лозової в краматорському напрямку автобусами.

Пасажири поїзда №101/102 Барвінкове – Херсон будуть доставлені автобусами з Краматорська, тоді як регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

На півночі України регіональні поїзди Сумщини та Чернігівщини тимчасово доїжджають тільки до Конотопа, а на ніжинській ділянці запровадили адаптовані графіки приміського сполучення.

Як писав Главред, раніше Укрзалізниця вже змінювала розклад поїздів. Зокрема, 17 лютого через ситуацію з безпекою та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах частина маршрутів була змінена, а окремі рейси обмежені або замінені автобусним сполученням.

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

РФ змінює тактику ударів по Україні: прогноз експертів

Російські війська, ймовірно, змінюють тактику повітряних атак по Україні. Новими цілями ударів замість енергетики може стати українська залізнична інфраструктура і системи водопостачання. Про це йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання і повсякденне життя в українських містах", — вважають експерти.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

