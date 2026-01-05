Трамп пояснив, чому спочатку повірив словам Путіна про "атаку" на його резиденцію

За словами Трампа, інцидент міг статися неподалік, але не був пов'язаний з атакою на резиденцію.

https://glavred.net/world/tramp-obyasnil-pochemu-snachala-poveril-slovam-putina-ob-atake-na-ego-rezidenciyu-10729439.html Посилання скопійоване

Трамп засумнівався у словах Путіна щодо атаки дронів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна

Президент США пояснив, чому спочатку повірив главі Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що українська сторона завдала удару по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.

"Я не вірю, що такий удар мав місце. Щось сталося неподалік, але воно не мало до цього жодного стосунку", - сказав глава Білого дому.

відео дня

Він також пояснив, чому тоді повірив російському диктатору.

"Бо на той момент ніхто цього не знав. Тобто, я вперше про це почув саме тоді. Він заявив, що на його будинок було скоєно напад. Поки що ми не вважаємо, що це дійсно сталося, після того як змогли все перевірити", - наголосив Трамп.

Дивіться відео - Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна:

У РФ заявили про атаку на резиденцію Путіна - що відомо

29 грудня під час телефонної розмови Путін поскаржився Трампу, що українські дрони нібито атакували його резиденцію в селі Довгі Бороди в Новгородській області.

Пізніше під час спілкування з журналістами Трамп визнав, що атаки могло й не бути.

"Ви говорите, що атаки не було - це можливо, але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була", - заявив Трамп.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українські в напрямку резиденції Путіна летів 91 дрон.

Як писав Главред, 1 січня начальник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков нібито передав представникам США "докази атаки".

Тим часом американські розвідувальні відомства дійшли висновку, що Україна не намагалася наприкінці грудня атакувати дронами резиденцію президента РФ у Новгородській області.

Яка мета фейку про атаку на резиденцію Путіна: пояснення експерта

В інтерв'ю Главреду експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, що історія з нібито атакою на резиденцію Путіна - це частина російської гри, спрямованої не на мир, а на зняття санкцій та зрив переговорів. За його словами, Кремль від самого початку не планував домовлятися з Україною, а лише імітував діалог, намагаючись послабити економічний тиск.

Росія використала ситуацію, щоб виправдати вихід із переговорів, звинуватити Україну в ескалації й одночасно отримати вигоди, зокрема через Білорусь, з якої почали знімати санкції. Це дало РФ додаткові фінансові ресурси та можливість обійти обмеження.

"У результаті, звинувативши нас у цьому інциденті - провокативному і, найімовірніше, фейковому, - росіяни, по-перше, отримали змогу вийти з переговорної рамки та не дослухатися до рекомендацій Трампа "приймати ці 20 пунктів і рухатися по них". З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що паралельно росіяни намагалися розв'язати собі руки для подальшої ескалації проти України", - зазначив Жовтенко.

Інші новини:

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред