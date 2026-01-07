Після ворожої атаки в двох регіонах України повний блекаут— яка ситуація

https://glavred.net/war/posle-vrazheskoy-ataki-v-dvuh-regionah-ukrainy-polnyy-blekaut-chto-izvestno-10730381.html Посилання скопійоване

/ Коллаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Увечері 7 січня на Дніпропетровщині пролунали вибухи — місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі. Після цього в області зникли зв’язок та електропостачання.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до мешканців регіону та зазначив, що наразі прогнозів щодо відновлення електроенергії немає.

"Поки що по відновленню енергопостачання немає жодних прогнозів. У кого є вода, закликають зробити її запаси".

відео дня

За його словами, найбільших пошкоджень зазнали Павлоградський та Синельниківський райони. Також залишається знеструмленим підприємство "ДЗД".

"Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", — зазначив голова ДОР.

Через повну відсутність електропостачання у Дніпрі тимчасово зупинили роботу метрополітену. Працівники виводять пасажирів із тунелів, адже ескалатори не працюють. Про це "Суспільному" повідомили місцеві мешканці.

Крім того, знеструмлення спричинило незаплановані зупинки приміських поїздів, які курсують територією Дніпропетровської області. В Укрзалізниці повідомили про затримки руху за такими напрямками:

Запоріжжя — Синельникове

Чаплине — Синельникове

Дніпро — Чаплине

П’ятихатки — Дніпро

Рух поїздів відновлять після стабілізації електропостачання.

Також масштабні відключення електроенергії зафіксовані в Запоріжжі та області. У частині районів обласного центру відсутнє водопостачання. У регіоні розпочали роботу Пункти незламності.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, через російські атаки на область та інші регіони України запроваджені обмеження електропостачання. Водопостачання та медичні заклади працюють від генераторів.

Пункти незламності відкриті на території області — там жителі можуть зігрітися, зарядити гаджети, скористатися водою та отримати необхідну інформаційну допомогу.

У ДТЕК повідомили, що після завершення повітряної тривоги енергетики одразу розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

За даними Міненерго, внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред