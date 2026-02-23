Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Головне:
- Україна може перевести армію з мобілізації на контракти
- Для цього необхідне достатнє фінансування
- У цьому питанні може допомогти ЄС
Україна може відмовитись від мобілізації та перевести армію на контракти за умови належного фінансування. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.
За його словами, Україна може перевести армію з мобілізації на контракти за умови достатнього фінансування.
Він також додав, що у цьому може допомогти ЄС.
"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію — або коли ми переведемо нашу армію — з мобілізації на контракти", - наголосив глава держави.
Зеленський підкреслив, що це те саме, що робить російський диктатор Володимир Путін – платить кожній людині гроші за контракт.
"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Цю програму європейці поки що не фінансують", - підсумував президент.
Мобілізація в Україні може змінитися
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.
За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.
Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації і зробити службу більш передбачуваною для громадян.
Мобілізація - останні новини
Як повідомляв Главред, Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам старше 60 років проходити військову службу за річним контрактом, який за потреби може бути продовжений ще на один рік.
Крім того, в Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект.
Про джерело: BBC
Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.
За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.
