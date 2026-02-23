Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Зеленський додав, що в України зараз недостатньо коштів, щоб оплачувати контракти.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-mozhet-polnostyu-otkazatsya-ot-mobilizacii-ozvucheno-glavnoe-uslovie-10743116.html Посилання скопійоване

Зеленський зробив заяву про мобілізацію / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

Україна може перевести армію з мобілізації на контракти

Для цього необхідне достатнє фінансування

У цьому питанні може допомогти ЄС

Україна може відмовитись від мобілізації та перевести армію на контракти за умови належного фінансування. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

За його словами, Україна може перевести армію з мобілізації на контракти за умови достатнього фінансування.

відео дня

Він також додав, що у цьому може допомогти ЄС.

"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію — або коли ми переведемо нашу армію — з мобілізації на контракти", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що це те саме, що робить російський диктатор Володимир Путін – платить кожній людині гроші за контракт.

"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Цю програму європейці поки що не фінансують", - підсумував президент.

Мобілізація в Україні може змінитися

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації і зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам старше 60 років проходити військову службу за річним контрактом, який за потреби може бути продовжений ще на один рік.

Крім того, в Україні планують скасувати відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту. У Верховній Раді готують відповідний законопроект.

Читайте також:

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред