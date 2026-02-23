Години оновлено: як у Дніпрі та області вимикатимуть світло 24 лютого

ДТЕК і ЦЕК можуть коригувати розклад відповідно до вказівок Укренерго.

https://glavred.net/energy/chasy-obnovleny-kak-v-dnepre-i-oblasti-budut-otklyuchat-svet-24-fevralya-10743335.html Посилання скопійоване

У Дніпрі та області протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

24 лютого — обмеження світла у Дніпрі та області

Відключення можливі 2–3 рази протягом доби

Графіки можуть змінюватися у будь-який час

У вівторок, 24 лютого, у Дніпрі та Дніпропетровській області, а також у більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомили на офіційному сайті енергопостачальної компанії Yasno. Згідно з оприлюдненою інформацією, електропостачання для всіх черг споживачів можуть вимикати від двох до чотирьох разів на день.

відео дня

Енергетики закликають жителів регіону заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключень та планувати користування електроприладами з урахуванням можливих перерв у живленні.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

черга 1.1 — 06:00-11:00, 15:00-19:30

черга 1.2 — 04:30-11:30, 15:00-22:00

черга 2.1 — 04:30-09:00, 15:00-22:00

черга 2.2 — 04:30-11:30, 15:00-22:00

черга 3.1 — 00:00-01:00, 09:00-15:00, 18:30-22:00

черга 3.2 — 00:00-01:00, 08:00-15:00, 18:30-22:00

черга 4.1 — 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:30-24:00

черга 4.2 — 08:00-13:00, 19:30-24:00

черга 5.1 — 01:00-04:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00

черга 5.2 — 01:00-04:30, 06:00-08:00, 13:00-18:30, 22:00-24:00

черга 6.1 — 01:00-04:30, 11:30-15:00, 22:00-24:00

черга 6.2 — 12:30-18:30, 22:00-24:00

Фото: скріншот yasno.ua/dnipro

Детальну інформацію щодо часу відключень за конкретною адресою мешканці Дніпра можуть отримати через спеціальну форму пошуку на офіційному сайті компанії ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

черга 1.1 — 06:00-11:30, 15:00-22:00

черга 1.2 — 00:00-01:00, 06:00-11:30, 18:30-22:00

черга 2.1 — 00:00-01:00, 06:00-11:00, 15:00-18:30

черга 2.2 — 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00

черга 3.1 — 08:00-15:00, 18:30-22:00

черга 3.2 — 11:30-15:00, 18:30-24:00

черга 4.1 — 08:00-15:00, 18:30-24:00

черга 4.2 — 08:00-15:00, 18:30-24:00

черга 5.1 — 06:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

черга 5.2 — 01:00-06:00, 11:30-18:30

черга 6.1 — 01:00-06:00, 15:00-18:30, 22:00-24:00

черга 6.2 — 01:00-06:00, 15:00-18:30, 22:00-24:00

Фото: скріншот yasno.ua/dnipro

Водночас енергетики наголошують, що графіки відключень можуть змінюватися. Компанії ДТЕК та ЦЕК коригують їх відповідно до розпоряджень Укренерго.

Зміни можуть відбуватися у будь-який час доби — залежно від поточної ситуації в енергосистемі України. Тож споживачам рекомендують регулярно перевіряти оновлення та стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та актуальну інформацію. Адреси та графік роботи доступні на сайті обласної військової адміністрації.

Інші новини Дніпра

Як писав Главред, в одному з районних відділів поліції у Дніпрі стався потужний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За інформацією співрозмовників видання, унаслідок інциденту будівля зазнала пошкоджень.

Також кінець лютого у Дніпрі мине під знаком хмар та вологи. За даними метеосервісу Sinoptik, найближчими днями місто накриє суцільна хмарність, а поєднання сирості та вітру змусить містян відчувати температуру значно нижчою, ніж показуватимуть термометри.

Нагадаємо, що у ніч на 12 лютого Київська та Дніпропетровська області стали об’єктами балістичних атак. Вибухи пролунали у Дніпрі та столиці. Про наближення повітряних цілей до міст неодноразово попереджали Повітряні сили України.

Читайте також:

Про джерело: Yasno YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред