Ракети замість переговорів: Зеленський різко відреагував на атаку РФ по Україні

Росія продовжує обстріли українських міст і пошкоджує цивільні лікарні, підприємства та енергетику.

https://glavred.net/war/rakety-vmesto-peregovorov-zelenskiy-rezko-otreagiroval-na-ataku-rf-po-ukraine-10729691.html Посилання скопійоване

Ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС

Коротко:

Росія обстріляла лікарню у Києві – цивільний об’єкт

Влучання по продовольчому підприємству у Дніпрі

У Харкові та Херсоні пошкоджена енергетична інфраструктура

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар Росії по Україні 5 січня. За його словами, у Харкові та Дніпрі, а також у низці інших міст і громад тривають роботи з ліквідації наслідків атак.

Цивільні об’єкти під обстрілами

Сьогодні у Києві під удар потрапила чергова лікарня – повністю цивільний об’єкт. У Дніпрі влучання зафіксовані на підприємстві, що виробляє продовольчу продукцію.

відео дня

"Звичайна соняшникова олія – і це для Росії, як виявляється, теж мішень", – написав президент у Telegram.

Удар по енергетиці та ремонтні роботи

У Харкові російські атаки були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, через що мешканці залишились без тепла та електрики. У Херсоні ремонтні бригади працювали над відновленням постачання електроенергії після обстрілів.

Стратегія Росії – максимальна шкода

Зеленський підкреслив, що ці дії свідчать про нехтування Росією дипломатичними зусиллями цивілізованих країн.

"Росія затягує війну та намагається завдати Україні максимальної шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія – стратегія захисту життя – буде посилюватись, і ми вже це робимо", – додав президент.

Відео звернення президента України

Володимир Зеленський / Фото: Скріншот

Зміна тактики Росії – думка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов зазначає, що Росія змінила тактику ударів. Раніше атаки були розподілені рівномірно по всій території, тепер Москва робить ставку на точкову концентрацію сил. Це дозволяє зосереджувати велику кількість ракет і дронів на одному напрямку, створюючи надмірне навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 січня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинилась лікарня, де лежали пацієнти.

Також, 5 січня, країна-агресорка Росія під час атаки на Дніпро розбомбила американський завод, який належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі.

нагадаємо, що армія РФ за ніч запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталове та Орел. Близько сотні дронів були саме "Шахедами".

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред