РФ кинула спецзагони для прориву до Запоріжжя: The Times про останню лінію оборони

Олексій Тесля
23 лютого 2026, 20:33
На Запорізькому напрямку зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ.
ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Ворог намагається вийти на підступи до Запоріжжя
  • РФ стягнула близько 20 тисяч солдатів, які намагаються атакувати

Щоб вийти на підступи до Запоріжжя, російським військам необхідно подолати один з найскладніших рубежів — селище Степногорськ, яке утримують підрозділи ЗСУ.

На цій ділянці зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ у напрямку обласного центру, розташованого за 22 кілометри, йдеться в матеріалі The Times.

Відзначається, що село є останньою лінією оборони перед річкою Конка, і якщо противник перетне цей бар'єр, то зможе цілодобово не тільки БПЛА, але і з артилерії обстрілювати Запоріжжя.

"Це викличе паніку серед цивільного населення і гуманітарну кризу. Це створить умови для окупації Запоріжжя і втрати регіонального центру", - зазначив старший офіцер, командир підрозділу FERRATA з позивним "Монгол".

Відзначається, що Росія перекинула під Степногорськ елітні підрозділи - дві десантні дивізії, мотострілецьку дивізію і бригаду спецназу. З української сторони оборону тримають бійці ГУР МО, піхотинці, оператори БПЛА і підрозділи територіальної оборони. Співвідношення сил, за оцінками військових, становить приблизно 1 до 7 не на користь України.

"Я думаю, що середня тривалість життя одного мобілізованого росіянина тут становить близько 12 хвилин, не більше, – коментує ситуацію офіцер FERRATA. – А ціна його життя, якщо говорити про снаряди і засоби ураження, витрачені на його вбивство, становить близько 5000-6000 доларів".

Відзначається, що росіяни все ще атакують центр Степногорська. "Монгол" не очікує, що мирні переговори дадуть швидкий результат. Він сказав, що його бійці будуть воювати, поки росіяни перебуватимуть на українській території: "Тільки знищення людських ресурсів зменшить бойовий потенціал ворога. Без людських ресурсів не рухається жоден танк, жоден дрон. Наше завдання, перш за все, — вбивати росіян".

Ситуація в Запорізькій області: коментар військових

У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російська армія активізувала спроби просунутися і взяти місто під контроль.

За його словами, противник нарощує угруповання і посилює обстріли, що призводить до руйнування цивільної інфраструктури. Гуляйпільський напрямок і прилеглі ділянки залишаються одними з найбільш напружених відрізків лінії фронту.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Запорізька область війна Росії та України російський наступ
