РФ кинула спецзагони для прориву до Запоріжжя: The Times про останню лінію оборони

На Запорізькому напрямку зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ.

https://glavred.net/ukraine/rf-brosila-specnaz-dlya-proryva-k-zaporozhyu-the-times-o-posledney-linii-oborony-10743278.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Ворог намагається вийти на підступи до Запоріжжя

РФ стягнула близько 20 тисяч солдатів, які намагаються атакувати

Щоб вийти на підступи до Запоріжжя, російським військам необхідно подолати один з найскладніших рубежів — селище Степногорськ, яке утримують підрозділи ЗСУ.

На цій ділянці зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ у напрямку обласного центру, розташованого за 22 кілометри, йдеться в матеріалі The Times.

відео дня

Відзначається, що село є останньою лінією оборони перед річкою Конка, і якщо противник перетне цей бар'єр, то зможе цілодобово не тільки БПЛА, але і з артилерії обстрілювати Запоріжжя.

"Це викличе паніку серед цивільного населення і гуманітарну кризу. Це створить умови для окупації Запоріжжя і втрати регіонального центру", - зазначив старший офіцер, командир підрозділу FERRATA з позивним "Монгол".

Відзначається, що Росія перекинула під Степногорськ елітні підрозділи - дві десантні дивізії, мотострілецьку дивізію і бригаду спецназу. З української сторони оборону тримають бійці ГУР МО, піхотинці, оператори БПЛА і підрозділи територіальної оборони. Співвідношення сил, за оцінками військових, становить приблизно 1 до 7 не на користь України.

"Я думаю, що середня тривалість життя одного мобілізованого росіянина тут становить близько 12 хвилин, не більше, – коментує ситуацію офіцер FERRATA. – А ціна його життя, якщо говорити про снаряди і засоби ураження, витрачені на його вбивство, становить близько 5000-6000 доларів".

Відзначається, що росіяни все ще атакують центр Степногорська. "Монгол" не очікує, що мирні переговори дадуть швидкий результат. Він сказав, що його бійці будуть воювати, поки росіяни перебуватимуть на українській території: "Тільки знищення людських ресурсів зменшить бойовий потенціал ворога. Без людських ресурсів не рухається жоден танк, жоден дрон. Наше завдання, перш за все, — вбивати росіян".

Ситуація в Запорізькій області: коментар військових

У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російська армія активізувала спроби просунутися і взяти місто під контроль.

За його словами, противник нарощує угруповання і посилює обстріли, що призводить до руйнування цивільної інфраструктури. Гуляйпільський напрямок і прилеглі ділянки залишаються одними з найбільш напружених відрізків лінії фронту.

Ситуація на фронті - новини по темі

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Читайте також:

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред