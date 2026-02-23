Потужна пожежа після вибухів: ЗМІ про деталі атаки на важливий вузол 'Дружби' у РФ

На території НПС "Калейкіно" горять резервуари з нафтою після атаки дронів.

Дрони вразили НПС "Калейкіно" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на нафтоперекачувальній станції в Татарстані

Під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" пролунало шість вибухів

Безпілотники Служби безпеки України вразили найважливіший вузол транспортування російської нафти – НПС "Калейкіно" в Татарстані.

Про це йдеться в повідомленні агентства "Інтерфакс-Україна", яке посилається на джерело в СБУ.

"Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу м. Альметьєвськ у Татарстані. Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Станція є ключовим вузлом подачі сировини в нафтопровід "Дружба", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" прогриміло шість вибухів, після чого почалася масштабна пожежа. На території станції горять резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до НПС – понад 1200 кілометрів.

"СБУ системно працює над скороченням видобутку і транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтадоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота буде продовжуватися і надалі, щоб виснажити і поступово знекровлювати економіку Росії", – зазначило інформоване джерело в СБУ.

/ Главред

Що передувало

Раніше повідомлялося про те, що на території Республіки Татарстан прогриміли вибухи – удар було завдано по нафтоперекачувальній станції Калейкіно, одному з головних елементів регіональної трубопровідної мережі.

OSINT-аналітики встановили геолокацію двох відео, знятих очевидцями. Один з роликів зафіксований приблизно в 3,5-4 км від об'єкта, інший - орієнтовно в 5 км. На кадрах видно спалах і подальшу пожежу на території НПС Калейкіно, розташованої поблизу Альметьєвська.

Дивіться відео - удар по НПС "Калейкіно":

/ Скріншот

Думка експертів про наслідки ударів по РФ

Фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи призвели до перебоїв у постачанні палива і зростання цін на бензин всередині країни. За їхньою оцінкою, виниклий дефіцит збільшить витрати як компаній, так і звичайних споживачів, що в майбутньому може посилити інфляційний тиск в Росії.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

