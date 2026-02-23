Потужна пожежа після вибухів: ЗМІ про деталі атаки на важливий вузол 'Дружби' у РФ

Головне:
- Безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на нафтоперекачувальній станції в Татарстані
- Під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" пролунало шість вибухів
Безпілотники Служби безпеки України вразили найважливіший вузол транспортування російської нафти – НПС "Калейкіно" в Татарстані.
Про це йдеться в повідомленні агентства "Інтерфакс-Україна", яке посилається на джерело в СБУ.
"Цієї ночі далекобійні безпілотники СБУ влаштували "бавовну" на головній нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" поблизу м. Альметьєвськ у Татарстані. Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт. Станція є ключовим вузлом подачі сировини в нафтопровід "Дружба", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що під час атаки безпілотників СБУ на "Калейкіно" прогриміло шість вибухів, після чого почалася масштабна пожежа. На території станції горять резервуари з нафтою. Відстань від кордону України до НПС – понад 1200 кілометрів.
"СБУ системно працює над скороченням видобутку і транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтадоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота буде продовжуватися і надалі, щоб виснажити і поступово знекровлювати економіку Росії", – зазначило інформоване джерело в СБУ.
Що передувало
Раніше повідомлялося про те, що на території Республіки Татарстан прогриміли вибухи – удар було завдано по нафтоперекачувальній станції Калейкіно, одному з головних елементів регіональної трубопровідної мережі.
OSINT-аналітики встановили геолокацію двох відео, знятих очевидцями. Один з роликів зафіксований приблизно в 3,5-4 км від об'єкта, інший - орієнтовно в 5 км. На кадрах видно спалах і подальшу пожежу на території НПС Калейкіно, розташованої поблизу Альметьєвська.
Дивіться відео - удар по НПС "Калейкіно":
Думка експертів про наслідки ударів по РФ
Фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи призвели до перебоїв у постачанні палива і зростання цін на бензин всередині країни. За їхньою оцінкою, виниклий дефіцит збільшить витрати як компаній, так і звичайних споживачів, що в майбутньому може посилити інфляційний тиск в Росії.
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
