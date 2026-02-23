Ситуація в електросистемі диктує умови: як вимикатимуть світло 24 лютого

Стежте за оновленнями від обленерго, щоб точно знати час відключень у своєму регіоні.

Енергосистема залишається нестабільною / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

У вівторок, 24 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

Причиною запровадження заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни.

Споживання електроенергії

За даними компанії, споживання електроенергії знизилось. Так, станом на 9:30 23 лютого рівень споживання був на 7,5% менший, ніж у попередній робочий день – п’ятницю. Падіння пов’язане з підвищенням температури повітря у більшості регіонів та необхідністю застосування додаткових обмежень у окремих областях.

Натомість 22 лютого добовий максимум споживання електроенергії було зафіксовано увечері, і він відповідав показникам попередньої неділі, 15 лютого.

Мешканців регіонів із погодинними відключеннями закликають ощадливо використовувати електроенергію, обмежувати роботу потужних приладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Оновлення щодо графіків відключень та обмежень публікуються на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах відповідних обленерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Якими будуть удари РФ навесні

За словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, навесні та влітку існує високий ризик атак на критичні об’єкти водопостачання в Україні. Під загрозою, за його словами, перш за все опиняться міста-мільйонники – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, а також обласні центри.

"Росіяни можуть і надалі наносити масштабні удари, залучаючи до 400 дронів та 50–60 ракет. При цьому треба готуватися і до потенційних загроз зі сторони Білорусі", – зазначив експерт.

Якубець наголошує, що країна має заздалегідь готуватися до таких сценаріїв та посилювати захист критичної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Крім того, більшість ракет, якими країна-агресор Росія атакувала енергетичні об’єкти України, було збито ППО, а плани ворога щодо масштабних руйнувань не були реалізовані. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

Також Словаччина офіційно зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні. Заборона поставок діятиме до того часу, поки Україна не відновить поставки нафти до Словаччини по нафтопроводу "Дружба". Про це цинічно заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

