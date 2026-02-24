"Розумна футболка" виявляє небезпечні хвороби: вчені здивували неймовірним відкриттям

На відміну від звичних переносних ЕКГ-моніторів, новий пристрій виглядає як звичайна спортивна майка.

https://glavred.net/nauka/umnaya-futbolka-vyyavlyaet-opasnye-bolezni-uchenye-udivili-neveroyatnym-otkrytiem-10743338.html Посилання скопійоване

Створено унікальну футболку / Колаж: Главред, фото: imperial.ac.uk

Ви дізнаєтеся:

"Розумна" футболка здатна тривалий час відстежувати роботу серця

У спеціальний одяг в тканину вбудовано десятки сенсорів

Вчені розробили "розумну" футболку, яка здатна тривалий час відстежувати роботу серця і виявляти приховані порушення ритму.

На відміну від звичних переносних ЕКГ-моніторів з проводами і одноразовими електродами, новий пристрій виглядає як звичайна спортивна майка, пише Daily Mail.

відео дня

Однак у спеціальний одяг у тканину вбудовано десятки сенсорів, що фіксують електричну активність серця.

Дані автоматично аналізуються системою з елементами штучного інтелекту і при виявленні відхилень передаються лікарю.

Більш тривалий моніторинг підвищує шанс виявити небезпечні, в тому числі спадкові, захворювання, які можуть призвести до раптової серцевої смерті.

Технологію, створену за участю Британського фонду серця та Імперського коледжу Лондона, протестують на добровольцях.

У разі успіху її планують впровадити в клінічну практику в найближчі роки, а в перспективі — адаптувати і для дітей.

Науковий факт чи красива легенда: відповідь вчених

Люди розрізняють запахи, проте вчені задаються питанням: чи можуть окремі з них виконувати роль несвідомих хімічних сигналів, що впливають на реакції і поведінку? Надійних підтверджень існування феромонів у людини поки не отримано. Проте є непрямі спостереження — наприклад, у період статевого дозрівання змінюється запах тіла і починають активно працювати певні залози, що може вказувати на можливу біологічну функцію цих ароматів.

Раніше повідомлялося про те, як знизити ризик розвитку деменції. Вчені зі Швеції виявили можливий зв'язок між регулярним вживанням жирних сортів сиру і зниженою ймовірністю розвитку деменції в літньому віці.

Нагадаємо, Главред раніше писав про те, що був знайдений сенсаційний спосіб виявлення деменції. Небезпеку в майбутньому підвищують не сама наявність депресивного стану, а певні його ознаки.

Більше новин:

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред