Відключення електроенергії в Києві та області 24 лютого: що відомо про графіки

Час відсутності світла може відрізнятися навіть у межах одного району.

https://glavred.net/ukraine/otklyucheniya-elektroenergii-v-kieve-i-oblasti-24-fevralya-chto-izvestno-o-grafikah-10743350.html Посилання скопійоване

Мешканців Києва попередили про відключення / Колаж: Главред, фото УНІАН

Головне:

Вводять тимчасові обмеження на подачу електроенергії

Будуть діяти оновлені графіки відключень

У Києві знову вводять тимчасові обмеження на подачу електроенергії у вівторок, 24 лютого.

Цього дня діятимуть оновлені графіки, повідомила компанія ДТЕК на своїй офіційній сторінці у Facebook.

відео дня

Цього разу звичного розподілу за підгрупами не передбачено: для кожного будинку та адреси сформовано індивідуальний графік відключень. Це означає, що час відсутності світла може відрізнятися навіть у межах одного району.

/ dtek-kem.com.ua

Містянам радять заздалегідь перевірити інформацію за своєю адресою через офіційні ресурси компанії — в Telegram, Viber або на сайті постачальника електроенергії.

Водночас у Київській області 24 лютого відключення відбуватимуться за раніше встановленими чергами, без змін у порядку їх застосування.

/ alerts.org.ua

Що кажуть про відключення: важливі деталі

Стан енергомережі України залишається напруженим. На пошкоджених в результаті обстрілів об'єктах цілодобово працюють ремонтні бригади. У Міністерстві енергетики України зазначили, що після останньої масштабної атаки РФ і засідання штабу з ліквідації її наслідків у Києві та області система продовжує функціонувати, проте зараз працює на межі своїх можливостей.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред