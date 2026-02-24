Рус
Наталка Денисенко гостро висловилася про конкуренток: "Буде звучати самовпевнено"

Христина Трохимчук
24 лютого 2026, 05:15
Що думає зірка про актрис, які можуть стати для неї серйозними суперницями.
Наталка Денисенко про атаку на Чернігів
Наталка Денисенко про актрис / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко висловилася про конкуренцію в акторському середовищі
  • Хто може стати для неї суперницею

Відома актриса Наталка Денисенко розповіла про суперництво в акторському середовищі і заявила, що зараз не бачить для себе небезпечних конкуренток. Своїми думками зірка поділилася в програмі "Тур зірками".

За словами Денисенко, її позиція може здатися сміливою, проте на даний момент вона не відчуває гідної конкуренції. Актриса вважає, що її типаж унікальний для українського ринку, тому шукати їй заміну не будуть.

відео дня
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - актриса / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Так, у мене немає конкуренток. Не знаю, можливо, це буде звучати занадто самовпевнено, але мені здається, що такого типажу, як у мене... Не можна порівняти", - прокоментувала Наталка.

Більш того, зірка зазначила, що сьогодні кожна українська актриса має власну особливість, яка робить її унікальною і цікавою.

Наталка Денисенко про Елену Тополю
Наталка Денисенко — фільми та серіали / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"У нас дуже різні актриси. Навіть з актрисами мого віку... я не можу сказати, що вони мені конкурентки. Тому що я дійсно дуже особлива, як і інші. Ми всі дуже особливий робочий матеріал", — підсумувала Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що російський актор Олег Протасов, відомий своєю активною підтримкою агресії проти України, отримав поранення під час чергової поїздки на фронт. Черговий виступ перед окупантами ледь не коштував йому життя.

Також відома українська балерина Катерина Кухар з'явилася на публічному заході без обручки і знову розбурхала громадськість здогадками про розлучення з Олександром Стояновим. Балерина несподівано відповіла на пряме запитання про особисте життя.

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

00:01

Росія змінює пріоритети: експерт розкрив ключові цілі Кремля на 2026 рік ексклюзив

Ручки газової плити заблищать як нові: чим можна легко очистити застарілий жир

