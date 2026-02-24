Наталка Денисенко гостро висловилася про конкуренток: "Буде звучати самовпевнено"

Що думає зірка про актрис, які можуть стати для неї серйозними суперницями.

Наталка Денисенко про актрис / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко висловилася про конкуренцію в акторському середовищі

Хто може стати для неї суперницею

Відома актриса Наталка Денисенко розповіла про суперництво в акторському середовищі і заявила, що зараз не бачить для себе небезпечних конкуренток. Своїми думками зірка поділилася в програмі "Тур зірками".

За словами Денисенко, її позиція може здатися сміливою, проте на даний момент вона не відчуває гідної конкуренції. Актриса вважає, що її типаж унікальний для українського ринку, тому шукати їй заміну не будуть.

Наталка Денисенко - актриса / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Так, у мене немає конкуренток. Не знаю, можливо, це буде звучати занадто самовпевнено, але мені здається, що такого типажу, як у мене... Не можна порівняти", - прокоментувала Наталка.

Більш того, зірка зазначила, що сьогодні кожна українська актриса має власну особливість, яка робить її унікальною і цікавою.

Наталка Денисенко — фільми та серіали / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"У нас дуже різні актриси. Навіть з актрисами мого віку... я не можу сказати, що вони мені конкурентки. Тому що я дійсно дуже особлива, як і інші. Ми всі дуже особливий робочий матеріал", — підсумувала Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

