Кількість відключень світла зросте - нові графіки для Черкаської області на 24 лютого

24 лютого в Черкаській області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів та попередніх масованих атак.

Відключення світла Черкаси - графіки відключень на 24 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Світло будуть вивикати в Черкаській області протягом дня

Обмеження діють через наслідки російських атак по енергетиці

Завтра, 24 лютого на Черкащині будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Про те, коли не буде світла в Черкасах і області повідомило "Черкасиобленерго", опублікувавши відповідні графіки.

У "Черкасиобленерго" повідомили, що запровадження обмежень пов’язане з постійними ворожими обстрілами та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Графіки відключення світла в Черкаській області 24 лютого / Скріншот / Скріншот

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 01:00, 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:30, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 3.1

3.2: 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 02:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:00 – 23:30

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:30, 23:00 – 00:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 04:00 - 06:00, 10:00 – 12:30, 15:00 – 17:30, 21:30 – 23:30

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 03:00 – 05:00, 08:00 – 10:30, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 17:30 – 20:00, 22:30 – 00:00

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:30 – 19:30

Відключення світла 24 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 05:00 – 07:00, 10:30 – 12:30, 15:30 – 18:00, 20:30 – 22:30

Також, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 24 лютого з 00:00 до 24:00 для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 19 лютого з 00:00 до 24:00 для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області діятимуть графіки обмеження потужності.

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 24 лютого, в більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості запровадять обмеження потужності. Про це повідомили в Укренерго.

На тлі підвищення температури повітря ситуація в українській енергосистемі поступово стабілізується. Про позитивну динаміку заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Водночас подальша тривалість і масштаби відключень електроенергії залежатимуть від низки факторів, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

