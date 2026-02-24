Вже не та Вера: 76-річна Вонг приголомшила новим виходом у світ

Коротко:
- Вера Вонг відвідала кінопремію BAFTA
- Її ледь впізнали на червоній доріжці
Навіть у свої елегантні 76 років американська дизайнерка Вера Вонг не втратила потяг до експериментів. Правда, раніше вони стосувалися її фешн-бачення, а тепер - і її самої.
На червону доріжку премії BAFTA-2026 в Лондоні модельєр вийшла в білосніжній сукні власного бренду і чорному болеро. Вонг ледь впізнали за знайомим силуетом, адже тепер вона - платинова блондинка. Новим образом вона похвалилася в своєму блозі в Instagram.
Це - чи не перша кардинальна зміна в кольорі волосся Вери. Принаймні за час, що вона сяє на модних показах і світських заходах. Раніше модельєр експериментувала лише з довжиною ідеально прямого темно-каштанового волосся.
Про персону: Вера Вонг
Вера Вонг - американська модельєрка і колишня фігуристка. Здобула популярність завдяки унікальним дизайнам весільних суконь. Наряди від Вери Вонг дуже популярні серед світових знаменитостей.
