Запорізька область без світла 24 лютого: новий графік відключень по чергах

24 лютого в Запорізькій області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії, запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми України.

Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень на 24 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

24 лютого в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

Таке рішення ухвалене за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

Відключення відбуватимуться відповідно до черг і підчерг із урахуванням додаткових 30 хвилин, необхідних для перемикань.

Графіки відключень світла для Запорізької області на 24 лютого / Скріншот / Скріншот

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 24 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Крім того, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (п’ять черг).

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 24 лютого, в більшості областей України запровадять погодинні графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Щоб скоротити тривалість відключень для населення під час наступного опалювального періоду, необхідно зосередитися на трьох основних напрямах, зазначив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, повне скасування обмежень можливе орієнтовно у квітні–травні, коли споживання електроенергії традиційно знижується, а сонячна генерація працює активніше.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

