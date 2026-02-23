Максима Галкіна запросили до шведської родини - подробиці

Галкін отримав незвичайну пропозицію.

Максим Галкін зараз - підписниці фліртують з коміком / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Максим Галкін опублікував свіжий знімок

Після цього йому зробили пропозицію

Російський комік Максим Галкін напередодні свого 50-річчя вирішив засипати шанувальниць привабливими портретами. За останній місяць у своєму блозі в Instagram шоумен продемонстрував себе з усіх ракурсів, не забуваючи публікувати фото і відео з родиною.

Нещодавно Галкін прибув до Швеції. Він поділився знімком з дуже серйозним обличчям на тлі засніженого пейзажу, після чого отримав пікантну пропозицію.

відео дня

Новий кадр настільки зачарував одну з підписниць, що та зважилася поцікавитися у Максима, чи не планують він і Алла Пугачова створити шведську сім'ю (поліаморні стосунки, які будують троє і більше дорослих людей - прим. редактора), ймовірно, натякаючи на те, що і вона сама була б не проти до неї приєднатися.

Максим Галкін зараз - підписниці фліртують з коміком / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у суперечку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігі і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

Читайте також:

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

