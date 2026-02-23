Після чуток про роман з Еністон: Педро Паскаля застукали з ймовірним бойфрендом

Зірка "Останніх з нас" потрапив на очі папараці.

Педро Паскаль особисте життя - акторові приписують роман з чоловіком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Навесні 2025 року західні таблоїди буквально тряслися від новини про те, що Дженніфер Еністон, ймовірно, закрутила роман з Педро Паскалем. Однак на їхніх шанувальників чекало розчарування - хоч чилійсько-американський актор і відгукувався про зірку "Друзів" з максимальною теплотою, романтики між ними все ж не було.

Тепер особисте життя Паскаля знову потрапило під пильну увагу преси. Цього разу через знімки Педро в компанії аргентинського арт-директора Рафаеля Оллару. Журналістам TMZ вдалося зняти актора під час прогулянки з чоловіком по Нью-Йорку - вони сходили в ресторан і в кіно на "Буремний перевал".

З огляду на те, що своє особисте життя і орієнтацію Педро Паскаль тримає в найсуворішому секреті, в ЗМІ припустили, що він і Оллару - пара. Представники актора і він сам ці чутки поки не коментують. Рафаелю Оллару раніше приписували роман з актором Люком Евансом.

Про персону: Педро Паскаль Педро Паскаль — чилійсько-американський актор. Паскаль став відомий завдяки ролі Оберіна Мартелла в четвертому сезоні фентезійного серіалу "Гра престолів" (2014) і Хав'єра Пенья в кримінальному серіалі "Нарко" (2015—2017). Номінант на "Золотий глобус" і "Вибір критиків", триразовий номінант на премію "Еммі" і Гільдію кіноакторів Америки. У 2023 році журнал Time вніс Паскаля до списку 100 найвпливовіших людей у світі, повідомляє Вікіпедія.

