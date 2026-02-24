РФ атакувала Запоріжжя та райони: окупанти завдали понад 900 ударів за добу

У Запоріжжі після атаки спалахнула пожежа на 200 "квадратах". Постраждали п'ятеро людей, зокрема, і дитина.

Зафіксовано 154 повідомлення про пошкодження житла та інфраструктури / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Війська РФ завдали ударів по Запоріжжю

В результаті ударів травмовано п'ятьох осіб

За добу по регіону нанесено 918 ударів по 36 населених пунктах

Пізно ввечері 23 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю. В результаті обстрілів травмовано п'ятьох людей, зокрема, одну дитину.

Як повідомили в ДСНС, з 23:10 до 23:45 в понеділок ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру.

За однією адресою стався влучання у виробничу будівлю поруч з дев'ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 200 кв. м. Також пошкоджені розташовані поблизу будинки.

На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості поблизу житлових масивів. Пошкодження отримали п'ять п'ятиповерхівок і автомобілі, припарковані у дворі.

У свою чергу, голова Запорізької області Іван Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще шестеро - отримали поранення в результаті ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологовському районах.

За його словами, росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Комишувасі. На території сільгосппідприємства є руйнування, виникла пожежа.

Поранення отримав 87-річний чоловік. Йому надано всю необхідну медичну допомогу.

Всього за добу окупанти завдали 918 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська РФ завдали 21 авіаційний удар, застосували 669 БпЛА різної модифікації. Також окупанти здійснили чотири обстріли з РСЗО, завдали 224 артилерійських удари. Надійшло 154 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Вранці 23 лютого армія РФ також атакувала Запоріжжя дронами. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини. Щонайменше три людини постраждали, їм надається необхідна допомога.

Експерт попередив про найближчу дату обстрілу

Росія цілком може повторити масований удар 24 лютого — в річницю початку повномасштабної війни. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За його словами, зараз РФ розподіляє атаки за типами ракет, комбінуючи різні засоби ураження.

"Попередній обстріл був в основному балістичний... Вчора була стратегічна авіація та балістичні ракети. Припустимо, наступними можуть бути ракети морського базування і Кинджали", — нагадав він.

Разом з тим співрозмовник також зазначив, що остаточно спрогнозувати дії ворога неможливо.

"Але, на жаль, ми можемо лише висловлювати припущення", — додав Жданов.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

