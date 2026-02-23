"Слабка ланка" в регламенті: Ребров готує резонансну зміну в календарі УПЛ

Журналіст пояснив, які матчі 21-го туру можуть пройти раніше і чому виникла така необхідність.

https://glavred.net/sport/slaboe-zveno-v-reglamente-rebrov-gotovit-rezonansnoe-izmenenie-v-kalendare-upl-10743314.html Посилання скопійоване

УПЛ розглядає перенесення матчів 21-го туру / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

Ребров попросив УПЛ перенести матчі 21-го туру

"Динамо" і "Полісся" можуть зіграти у четвер

Поєдинок "Шахтаря" проти "Зорі" перенесуть на невизначений термін

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров планує звернутися до Української Прем’єр-ліги з проханням перенести матчі 21-го туру за участю "Динамо", "Шахтаря" та "Полісся". Мета – надати гравцям збірної більше часу на підготовку до плей-офф за вихід на ЧС-2026.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму YouTube-каналі, матчі "Динамо" та "Полісся", які мали відбутися у вихідні, можуть бути перенесені на четвер. Це дозволить командам зіграти на два-три дні раніше та вивільнити час для збірної.

відео дня

Натомість гра "Шахтаря" у Лізі конференцій запланована на четвер, тож клуб не може змістити свій матч. Поєдинок "Шахтаря" проти "Зорі", за інформацією Бурбаса, буде перенесено на невизначений термін.

Лазівка в регламенті УПЛ

Хоча регламент УПЛ останнім часом забороняє перенос матчів, існує "лазейка": дирекція ліги може розглянути перенесення за поданням Комітету національних збірних.

"Виходить, що можна навіть тоді, коли за законом переносити не можна", – підкреслив журналіст.

Це рішення дає збірній України додатковий час для підготовки до ключового матчу плей-офф ЧС-2026, водночас створюючи питання щодо узгодженості турнірного календаря клубних змагань.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, житомирське Полісся на фінішній прямій переговорів із 21-річним центральним півзахисником львівських Карпат Олегом Федором. Перехід гравця може відбутися одразу після матчу Карпат проти Шахтаря у 17-му турі УПЛ, який заплановано на 22 лютого.

Крім того, фланговий півзахисник київського Динамо Богдан Редушко розповів про причини конфлікту між захисником столичного клубу Костянтином Вівчаренком та оборонцем львівського Руху Віталієм Романом під час очного матчу команд у 17-му турі української Прем'єр-ліги, який завершився перемогою киян з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред