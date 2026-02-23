Дефіцит валюти падає: що чекає українців в обмінниках найближчим часом

Аналітик пояснив, яким буде курс долара та євро у найближчі тижні на тлі активності експортерів.

Чому курс долара та євро залишатиметься стабільним попри зовнішні ризики / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Дефіцит валюти в Україні поступово знижується

Попереду сприятливі для гривні березень та квітень

26 лютого погашають валютні ОВДП на $450 млн

Дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні. За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, попереду переважно сприятливі для гривні березень та квітень, а блокування кредиту ЄС наразі не чинить значного тиску на валютний ринок.

Аграрії та фермери підкидають валюту на ринок

"В свою чергу зима відступає, плюсові температури повертаються, а відповідно аграрії та фермери на низькому старті. Від них очікуємо додаткову пропозицію валюти. А ще додам відновлення збору кукурудзи, яка перезимувала. Це також додаткова пропозиція валюти", – зазначив експерт. відео дня

На цьому тижні починається активний податковий період, який підвищить пропозицію валюти від експортерів. Крім того, 26 лютого очікується погашення валютних ОВДП на $450 млн.

"Очікування цих коштів може пригальмувати попит на валюту та посилити пропозицію", – додав Шевчишин.

Євро залишиться близько 51 грн

Щодо курсу євро, аналітик прогнозує, що готівковий євро до гривні залишатиметься в межах 51,0-51,5 грн. На міжбанку корекція євро може продовжитися, але не опуститься нижче 50,5 грн за євро.

"Ключовим буде у тому числі динаміка пари EUR/USD, по якій я залишаю думку щодо зниження. Проте, після новин про Трампа з митами реакція ринку може бути будь-яка", – пояснив він.

Долар тримає свій курс

Що стосується долара, за словами експерта, висхідна тенденція зберігається. Курс готівкового долара прогнозується на рівні 43,25-43,75 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Як може зміниться курс гривні до кінця зими - думка економіста

За словами економіста Олександра Хмелевського, курс гривні до іноземних валют до кінця лютого 2026 року залишатиметься відносно стабільним. Він зазначає, що після нещодавньої корекції долар утримається в межах 42,5–43,5 гривень, а євро прогнозується на рівні 50–52,5 гривень за євро.

Хмелевський підкреслює, що попит на валюту до кінця місяця, найімовірніше, залишатиметься помірним, що додатково підтримує стабільність курсу. За його словами, нинішні показники свідчать про поступове врівноваження ринку і відсутність різких коливань у найближчі тижні.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у вівторок, 24 лютого, гривня дещо ослабла відносно основних іноземних валют. Одночасно подорожчав долар США, євро та злотий. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Крім того, директор департаменту фінансових ринків Тарас Лєсовий повідомив, що останній тиждень лютого на валютному ринку України буде напруженим, але стабільним. Коливання курсу очікуються в межах 43-43,75 грн/дол. та 50-52 грн/євро.

Нагадаємо, що з 2 березня 2026 року банкноти 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років замінять на монети. Старі банкноти перестануть бути платіжним засобом і не прийматимуться в магазинах та банках.

Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

