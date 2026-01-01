РФ приволочила 'докази', щоб переконати США в 'атаці' на резиденцію Путіна

Спецслужби РФ самі розшифрували "докази" атаки на резиденцію Путіна і передали їх США.

Росія знайшла "докази" атаки на Путіна і передала їх США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Сили безпілотних систем ЗС України, ФБК

Коротко:

РФ нібито передала США "докази" атаки дронів на резиденцію Путіна

Глава ГРУ Костюков зустрівся з представником США в Москві

Росія передала нібито дані навігації збитого дрона

Росія продовжує просувати наратив про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна. Начальник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков нібито передав представникам США "докази атаки". Про це заявило Міноборони Росії.

Костюков провів зустріч із представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві. Під час зустрічі американській стороні передали розшифровані дані маршрутизації дрона та навігаційний контролер безпілотника, який начебто збили біля резиденції.

У Міноборони РФ стверджують, що розшифровку пам’яті навігаційних контролерів здійснювали саме російські спецслужби. Костюков заявив, що передані матеріали мають "зняти всі питання та сприяти встановленню істини".

Яка ціль вигадки про атаку на резиденцію Путіна - пояснення експерта

В інтерв'ю Главреду експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, що історія з нібито атакою на резиденцію Путіна - це частина російської гри, спрямованої не на мир, а на зняття санкцій і зрив переговорів. За його словами, Кремль із самого початку не планував домовлятися з Україною, а лише імітував діалог, намагаючись послабити економічний тиск.

Росія використала ситуацію, щоб виправдати вихід із переговорів, звинуватити Україну в ескалації та водночас отримати вигоди, зокрема через Білорусь, якій почали знімати санкції. Це дало РФ додаткові фінансові ресурси й можливість обійти обмеження.

"У результаті, звинувативши нас у цьому інциденті - провокативному і, найімовірніше, фейковому, - росіяни, по-перше, отримали можливість вийти з переговорної рамки і не дослухатися до рекомендацій Трампа "приймати ці 20 пунктів і рухатися за ними". З іншого боку, ми чудово розуміємо, що паралельно росіяни намагалися розв’язати собі руки для подальшої ескалації проти України", - зазначив Жовтенко.

"Атака" на резиденцію Путіна - що відомо про фейк РФ

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українські безпілотники нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна в Новгородській області. За його словами, у напрямку об’єкта летів 91 дрон.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви неправдивими. Він наголосив, що Росія використовує подібні вкиди для зриву мирних ініціатив. За словами Зеленського, заява Лаврова пролунала одразу після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня Путін під час телефонної розмови поскаржився Трампу на нібито атаку на свою резиденцію.

Як повідомляв Главред, директор ЦРУ Джон Реткліфф доповів, що інформація РФ про нібито атаку є неправдивою. Водночас у США підтвердили, що Україна могла завдавати удару по військовому об’єкту в Новгородській області, але не поблизу резиденції Путіна.

