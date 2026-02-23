"Ми втратили серце": відомий ведучий сповістив про трагедію

Сім'я Костянтина Грубича "осиротіла".

Костянтин Грубич зараз - у родині ведучого сталося горе / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych

Коротко:

Костянтин Грубич повідомив про смерть члена сім'ї

Він присвятив покійній зворушливе звернення

Український журналіст і ведучий Костянтин Грубич повідомив про смерть матріарха його сім'ї - Неоніли Василівни, яка була сестрою його мами і стала бабусею для його дітей. Їй було 82 роки.

У своєму блозі в Instagram він написав, що останнім часом стан близької родички стрімко погіршувався, проте причину смерті розкривати не став. Лише зазначив, що був радий мати можливість наприкінці січня побачитися з "Нілочкою".

"От ніколи таке не буває вчасно. Навіть коли очікуєш і "готуєшся". Сталося невідворотнє: Нілочка відійшла у засвіти. Для покійної це явне полегшення. Для її родини глибоке горе. Бо вона нас тримала купи. Неоніла Василівна Грубич (26.09.1943-23.02.2026, Боже, невже я це написав?!) була духовним клеєм для всіх Грубичів. Тепер вакуум заповнити нема кому. Ми втратили серце. Нілусю! У мені дуже багато від тебе. Ти - друга мама, подруга, порадниця, азартна суперниця в "Ерудиті"… Поки що не уявляю, як думати про тебе у минулому часі…" - написав Костянтин Грубич.

Костянтин Грубич зараз - в родині ведучого сталося горе / фото: instagram.com/kostya_hrubych

Про персону: Костянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

