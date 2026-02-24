Росія змінює пріоритети: експерт розкрив ключові цілі Кремля на 2026 рік

Ворог планує відволікаючі удари на Харківщині та Сумщині, щоб дезорганізувати українську оборону.

Росія перекидає силовиків у піхоту, щоб компенсувати брак солдатів / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Попри дванадцять років виснажливої війни та чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення, країна-терорист Росія так і не спромоглася досягти своїх ключових стратегічних цілей.

Проте Кремль не полишає спроб перехопити ініціативу. Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду розповів, яким може бути російський наступ у 2026 році та на які ресурси розраховує агресор.

Силовики йдуть на фронт

За оцінкою експерта, масштабний наступ стратегічного рівня наразі неможливий без оголошення офіційної мобілізації в РФ. Замість цього російське керівництво готує операцію за рахунок внутрішніх резервів силових структур.

"Введення підрозділів Росгвардії та МНС до складу Міністерства оборони РФ кардинально змінює ситуацію на внутрішньому ринку людських ресурсів. Раніше ці категорії чоловіків мали бронь від відправки на фронт, тепер вони фактично перетворюються на штурмову піхоту", — зазначає Жданов.

Таким чином, Кремль планує заповнити прогалини в живій силі за рахунок підготовлених силовиків, які стануть черговою хвилею "гарматного м’яса" у спробах прорвати українську оборону.

Запоріжжя замість Донбасу

Найбільш тривожним сигналом є зміна пріоритетів російського командування. Ворог послаблює зусилля на традиційно гарячих напрямках — Покровському, Лиманському та Слов’янському. Основний удар окупанти зосереджують у Запорізькій області, яка стає головною метою майбутнього наступу.

"Росія діє за логікою максимального захоплення територій "про запас", сподіваючись на політичні зміни у Вашингтоні. Путін розраховує, що адміністрація Дональда Трампа зможе примусити Україну до виходу з Донецької та Луганської областей дипломатичним шляхом", — пояснює експерт.

Окупанти також намагаються ізолювати переговорний процес, не допускаючи до нього європейських лідерів чи політиків на кшталт Марко Рубіо, які могли б завадити тиску на Київ.

Стратегія розтягування сил

Головний удар на Запоріжжі супроводжуватиметься відволікаючими маневрами на інших ділянках фронту. Росія готує другий удар на протилежних напрямках — або на Вовчанському плацдармі на Харківщині, або в Сумській області. Віддаленість цих точок від Запоріжжя створює максимальне напруження вздовж усієї лінії кордону та фронту.

"Готовність Путіна до будь-якого формату заморожування конфлікту чи оперативної паузи з’явиться лише після спроби захопити плацдарм на правому березі Дніпра. Запорізька область розглядається Кремлем як останній великий територіальний здобуток перед можливим початком вимушених переговорів", — підкреслює Жданов.

Скільки ще триватиме війна: прогноз The Times

Як писав Главред, повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу затяжного протистояння, де жодна зі сторін не може здобути вирішальної переваги. Швидкого завершення бойових дій поки не видно — Москва готова продовжувати кампанію доти, доки є ресурси, повідомляє The Times.

Кілька раундів прямих переговорів між Києвом і Москвою не принесли значущих політичних результатів — сторони обмежилися обмінами полоненими та короткостроковими домовленостями, які не змінили загальний хід конфлікту.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

